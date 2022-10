Guía VAVEL Montreal Canadiens 2022/23: sin prisa, pero sin pausa

Fundación: 1909

Stanley Cup: 24 (1916, 1924, 1930, 1931, 1944, 1946, 1953, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1986, 1993)

Títulos de conferencia: 8 (1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1986, 1989, 1993), Clarence S. Campbell Bowl (2021)

Títulos de división: 24 (1928, 1929, 1931, 1932, 1937, 1968, 1969, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1988, 1989, 1992, 2008, 2013, 2015, 2017)

Trofeo de los Presidentes: 0

Entrenador: Martin St. Louis

Pabellón: Bell Centre

De quedarse a tres partidos de levantar la Stanley Cup en 2021 a ser el peor equipo de la liga en 2022, así fue la montaña rusa en la que se montaron los Canadiens en estas dos últimas temporadas.



El desastroso inicio de la pasada campaña obligó a hacer cambios de suma importancia. Marc Bergevin dejó de ser el General Manager cuando apenas había transcurrido un mes de competición. Kent Hughes asumió unas semanas más tarde y poco tardó en prescindir de Dominique Ducharme, que dejó el banquillo con un récord de 8-30-7. Sin embargo, después de la tormenta siempre sale el sol, y en este caso fue Martin St. Louis el que se encargó de aportar algo de luz al final del túnel. En alrededor de tres meses en el cargo logró una marca de 14-19-4 que, si bien no es para tirar cohetes, mejoró mucho lo anterior y, sobre todo, con un juego más vistoso que el de Ducharme.



Los jóvenes volverán a tener un papel importante en este equipo. El despunte de Cole Caufield el pasado curso fue la mejor noticia para los Habs, que después de un verano sin grandes adquisiciones, podrían terminar dando oportunidad a los más imberbes. Y hablando de novatos, muchas miradas estarán puestas en Juraj Slafkovsky, número 1 del pasado draft después de que Montreal dejara pasar a Shane Wright. Una apuesta muy arriesgada y que a día de hoy todavía genera algo de incertidumbre.



Altas/Bajas

Altas: Kirby Dach (C), Evgenii Dadonov (RW), Mike Matheson (D), Sean Monahan (C), Madison Bowey (D), Mitchell Stephens (C)



Bajas: Alexander Romanov (D), Jeff Petry (D), Shea Weber (D), Ryan Poehling (C), Laurent Dauphin (C), Xavier Ouellet (D), William Lagesson (D)



Plantilla 2022/23

Portería

Ya empiezan las malas noticias. Carey Price, que solo jugó cinco partidos la pasada temporada, volverá a perderse esta nueva campaña, por lo que Martin St. Louis se las tendrá que apañar sin una de las grandes bazas de los Canadiens.



Jake Allen y Sam Montembeault se repartieron la titularidad a lo largo de la temporada pasada con 35 y 30 partidos, respectivamente. Los números, teniendo en cuenta la fragilidad defensiva del equipo, no son tan malos. Allen terminó con un 90,5 % de paradas y 3,30 goles de media encajados por encuentro, mientras que su compañero firmó unas estadísticas similares, aunque ligeramente por debajo.



Defensa

Un desastre. Los Canadiens fueron el peor equipo atrás de la pasada temporada con casi cuatro goles permitidos por encuentro y más de un lanzamiento permitido por minuto con igualdad numérica en pista. Y en el mercado poco se ha movido la franquicia para tratar de solventarlo.



Sin Price en la puerta, la zaga de Montreal seguirá jugando con un poco más de presión sobre sus hombros. Y con caras nuevas. Jeff Petry, que completó una temporada nefasta, y Alexander Romanov han cambiado de aires, por lo que las dos primeras líneas van a sufrir cambios. ¿A mejor? No es muy complicado. Una de las claves va a estar en Mike Matheson, que dio un paso adelante esta última temporada en Pittsburgh. No solo sus 11 goles y 31 puntos, -récord en su carrera-, sino su buena adaptación a jugar en primera línea después de haber comenzado el año ocupando la última y más de una buena actuación en playoff le avalan para ser la pieza principal de una defensa que todavía se tambalea después de la anterior campaña.



Michael Matheson – David Savard

Joel Edmundson – Justin Barron

Jordan Harris – Chris Wideman

Delantera

Cuando un equipo finaliza colista es que nada ha funcionado. Si no lo hizo la defensa, menos fue el ataque. Solo 221 goles, el peor de la división atlántica y solo por encima de los Flyers en la conferencia Este. Y eso se vio reflejado también en las situaciones de Power Play, con solo un 13,7 % de superioridades aprovechadas, la segunda peor marca de toda la NHL.



No obstante, los Canadiens tienen nombres para tratar que al menos el equipo carbure en la faceta ofensiva. Suzuki y Caufield vienen de hacer una muy buena segunda parte de campeonato, a partir de la llegada de St. Louis al banquillo, mientras que otros como Dadonov o Kirby Dach podrían dar un impulso. En el Bell Centre se conformarían con que el ruso se acercara a los números que logró en sus tres últimos años en Florida o que el rookie procedente de los Blackhawks se mantenga sano y pueda demostrar por qué fue el número 3 del draft en 2019.



Cole Caufield – Nick Suzuki – Mike Hoffman

Evgenii Dadonov – Christian Dvorak – Brendan Gallagher

Rem Pitlick – Kirby Dach – Josh Anderson

Jonathan Drouin – Jake Evans – Joel Armia

