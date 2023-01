NHL VAVEL Power Rankings 2022-23: semana 14

Con unos Boston Bruins instalados de manera dictatorial en la primera plaza, por debajo de ellos varios equipos luchan por los puestos de honor. La vuelta a casa no le ha sentado bien a Seattle pero nadie puede arrebatarles los logros y los puntos conseguidos, Winnipeg también ha metido una marcha más y llama la atención de los seguidores de la NHL. Una semana más los equipos más en forma de la liga protagonizan los Power Rankings de NHL VAVEL.

Top 10

1- Boston Bruins (34-5-4)

Puede que la racha puntuar en casa se haya roto tras la visita de Seattle Kraken, pero lejos de mostrar fisuras, en los dos siguientes se tomaron cumplida revancha derrotando a Toronto y a unos enrachados Philadelphia Flyers que no eran rivales fáciles. Los osos se arman para el futuro y renuevan a Pavel Zacha.

2- New Jersey Devils (29-12-3)

Ya lo decíamos la semana pasada, los Devils están de vuelta y como muestra su gira por California en la que se han llevado la victoria en los tres duelos contra los equipos de ese estado.

3- Tampa Bay Lightning (28-13-1)

Nikita Kucherov ha sido la figura de unos Bolts que a medida que avanza la temporada, aún dentro de la discreción que se mueven en temporada regular, muestran los dientes. Tres victorias en tres partidos esta semana los llevan al tercer escalón del podio del ranking.

Nikita Kucherov | Foto: NHL.com

4- Carolina Hurricanes (27-9-8)

Los Canes rompieron la racha de derrotas y volvieron a sumar, aunque emborronaron algo la semana al ser incapaces de mantener dos ventajas en su último partido frente a Vancouver, pero esos cinco sobre seis puntos les permiten mantener el liderato divisional.

5- Toronto Maple Leafs (27-11-7)

No ha sido una semana fácil para los de la hoja de arce. Dos partidos sin Auston Matthews se han hecho notar, pero el capitán está de vuelta y con él, la mejor versión de Toronto.

6- Winnipeg Jets (29-15-1)

Rick Bowness le ha puesto las pilas a una franquicia que había perdido el pulso, y ahora rivalizan con Dallas por la cabeza de la Central Division.

Rick Bowness | Foto: NHL.com

7- Seattle Kraken (26-14-4)

Un comienzo de mes fulgurante para los de la ciudad esmeralda, ahora en la segunda mitad los resultados no son tan positivos y el calendario a la vista no es favorable, una prueba de fuego para demostrar que esta racha no ha sido fruto de la casualidad si no del buen hockey.

8- Dallas Stars (26-12-7)

Se han encontrado competencia en su camino por liderar la división, pero los texanos no pierden el tipo. Un récord de 1-1-1 sin un puntal como Roope Hintz, no es tampoco mal balance.

9- Vegas Golden Knights (28-15-2)

De alguna manera los de Nevada no logran sumar ante su público sumando un modesto balance de 13-12-0 tras vencer a Florida y caer ante Edmonton por la mínima y de manera contundente frenta a Dallas. Su gran balance fuera de casa los mantiene en la pomada.

10- New York Rangers (25-13-7)

Como hasta el mejor escribiente echa un borrón, los Rangers se dejaron sorprender en el Madison por uno de los peores equipos de la liga, Montreal, pero resolvieron el resto de partidos mostrando buen juego y manteniendo el tercer puesto de su división tras Carolina y New Jersey.