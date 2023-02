Nino Niederreiter traspasado a los Winnipeg Jets, Kravtsov nuevo jugador de Vancouver Canucks.

Nino Niederreiter, el delantero hasta ahora de Nashville Predators, es ya jugador de los Winnipeg Jets. David Poile, gerente general de la franquicia sureña no terminaba de determinar la posición de su franquicia ante este fin de los traspasos afirmando que la postura se estudiaría en el día a día, pero finalmente Nashville que a día de hoy se encuentra a ocho puntos de una plaza de wildcard en el oeste, tira la toalla y se apunta al carro de los equipos que venden. La elección de segunda ronda de los Jets para 2024 es el retorno que reciben por la operación.

Y es que con el traspaso de Niederreiter, los Preds terminan por perder a toda su primera línea titular, ya que Filip Forsberg y Ryan Johansen ya estaban fuera del equipo por el resto de la temporada.

Dado el pistoletazo de salida, no sería de extrañar que en estos días que quedan hasta el 3 de marzo, Poile pusiera sobre la mesa de negociación los servicios de jugadores como Mattias Ekholm o Tanner Jeannot. Con este trato, Nashville añade una octava elección a sus siete originales para el draft de 2024.

Los Jets ganan a su vez contundencia en su juego de ataque gracias a las características físicas del suizo, que le permiten percutir tanto en la valla como en las cercanías de la pintura azul y salir victorioso de esos duelos. Además de conseguir profundidad de banquillo a un precio razonable y sin haber tenido que mover ninguna pieza esencial para realizar la incorporación.

Vitali Kravtsov | Foto: sportsnet.ca

El ruso de 23 años ya llevaba tiempo en el llamado bloque de traspasos de la franquicia y desde el pasado jueves estaba apartado de las alineaciones del equipo en vista a no estropear su entonces posible y hoy ya real traspaso.

El hecho de que el jugador no cogiera la puerta de salida el pasado verano hizo pensar que tal vez esta temporada recibiría la oportunidad de jugar partidos y alcanzar el nivel de juego que se espera de un jugador con unas habilidades destacadas como las suyas, pero su rendimiento no ha llegado a satisfacer al cuerpo técnico que en vista de que no podía encajarlo en el top six decidió sentarlo en lugar de arrinconarlo en una cuarta línea en la que solo tienen cabida guerrilleros y jugadores de colmillo retorcido.

De ahí que al final los Rangers, ávidos de hacer espacio en su límite salarial, hayan recibido finalmente un magro resultado de este traspaso, el delantero William Lockwood cuya mayor parte de su carrera ha transcurrido en la AHL y la séptima ronda del draft de los del Madison para 2026.

Vancouver se hace a un bajo precio de un jugador habilidoso que lejos del ambiente de gran presión que hay en la gran manzana puede encontrar su sitio en la NHL. Ese bajo precio hace razonable el riesgo de que el jugador pueda volverse a la KHL o de que no sea capaz de terminar de romper en el hockey norteamericano, pero a cambio, y si Rick Tocchet es capaz de sacar lo mejor del nativo de Vladivostok, obtener un jugador determinante para el ataque de los Canucks.