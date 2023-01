Bruce Boudreau fuera y Rick Tocchet es el nuevo entrenador de Canucks

Como todo en la vida hay ciclos que empiezan y terminan, y en el hockey es igual.

Ya que en el caso de los Canucks de Vancouver tuvieron que despedir a uno de los entrenadores en jefe más exitosos de la NHL así estadísticamente confirmado, el entrenador de 68 años Bruce Boudreau.

A pesar de tener una exitosa trayectoria su ciclo en Vancouver termino ya que ahí no pudo implementar sus taticas y más que encontró un equipo muy por decirlo así desordenado, y pues así el no pudo, de 46 juegos en esta temporada perdió 28 juegos, un récord no muy positivo para un entrenador en jefe de alta categoría.

Ahora bien, los Canucks contrataron al técnico Rick Tocchet que será su entrenador en jefe durante lo que queda de esta temporada de la NHL, un dato es que los Canucks tienen un récord de que en ocho temporadas solo han clasificado una vez a los play-offs, algo que la dirigencia del equipo quiere cambiar y que sean más veces las que lleguen.

Y por eso se ha hecho este cambio repentino, ya que además de la llegada de un nuevo entrenador en jefe, también se cambiaron algunas cosas, El asistente Trent Cull fue cambiado de sus funciones, y ahora es uno de los asistentes y Sergei Gonchar será el entrenador de desarrollo defensivo en el cuerpo técnico de Tocchet.

Foote será entrenador asistente, y complementará a los asistentes Jason King y Mike Yeo y al entrenador de porteros Ian Clark en el personal de Tocchet.

Rick va a tener que ordenar muchas cosas que hay en desorden en el equipo y también hablar con los lideres del equipo para revertir la situación para empezar a ganar.

Y uno de los lideres es Miller, que en los últimos juegos no ha estado muy bien emocionalmente y ha tenido varios conflictos y actitudes negativas que él mismo ha aceptado y ha estado tratando de cambiar para bien.

"Rick Tocchet aporta una gran cantidad de conocimientos a este equipo, tanto desde la perspectiva del entrenador como del jugador. Ha tenido más de dos décadas de experiencia como entrenador, guiando equipos de varios estilos. Como jugador, mostró un alto nivel de carácter, determinación y intensidad, mientras registra impresionantes números ofensivos.

Datos sobre Rick Tocchet

Tocchet, de 58 años, se une a los Canucks y recientemente sirvió cuatro temporadas como entrenador en jefe de los Coyotes de Arizona desde 2017.18 hasta 2020.21. Durante su mandato en Arizona, Tocchet llevó a los Coyotes a su primer viaje a los Playoffs de la Copa Stanley (2020) en ocho años, cuando el equipo derrotó a los Nashville Predators en cuatro juegos para avanzar de la Ronda de Clasificación. Esa misma temporada, fue seleccionado para entrenar a la División del Pacífico en el Juego de Estrellas de la NHL en St. Louis. Antes de su nombramiento en Arizona, Tocchet pasó tres temporadas (2014.15 a 2016.17) como entrenador asistente con los Pittsburgh Penguins, ganando campeonatos consecutivos de la Copa Stanley en 2016 y 2017.