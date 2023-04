Boston Bruins se proclama vencedor del Presidents´ Trophy

No puede decirse que haya saltado la noticia, porque la pregunta no era si sucedería si no cuándo desde hace ya unas cuantas semanas, Boston Bruins refrenda su gran temporada regular llevando a sus vitrinas el Presidents´Trophy, el galardón que premia al equipo de toda la NHL que suma el mejor récord de la temporada regular. Tras doblegar a los Columbus Blue Jackets en el fortín que se ha convertido el TD Garden.

Los Bruins han ejercido un dominio descomunal desde que la competición se iniciara el pasado octubre y salvo los pequeños baches inherentes a una larga temporada como son los 82 partidos del curso en la NHL. Han sido de manera constante el mejor equipo de la liga, tanto en despliegue de juego como en resultados. Todo ello ha traído como consecuencia no solo este trofeo si no el hacerlo en modo récord ya que con su victoria frente a los Jackets establecían nuevos hitos para la franquicia tanto en número de victorias (58) como en puntos de temporada regular (121), y todavía les restan siete partidos para hacer esos números aún más grandes.

Solo un paso más en el camino

Es la cuarta ocasión desde que la NHL instituyera este trofeo en la temporada 1985-86, que los Bruins se llevan el premio, y en ninguna de las tres anteriores han conseguido convertir ese triunfo en la temporada regular en un triunfo en los playoff, siendo la ocasión más cercana en la temporada 1989-90, en la que llegaron a la final de la Stanley Cup para ceder en ella ante Edmonton Oilers.

Montgomery no ha sucumbido al gran legado de Bruce Cassidy | Foto: NHL.com

Por eso, los Bruins están orgullosos de lo conseguido, pero son conscientes de que los deberes están muy lejos de estar hechos. Las declaraciones post partido del entrenador jefe Jim Montgomery son muestra de ello: "Obviamente, el haber ganado el Presidents´trophy, como le he dicho a los jugadores, estad orgullosos de lo que hemos conseguido," declaró el técnico. "Creo que ejemplifica que buen equipo hemos sido, y es un galardón para cualquier miembro de la organización, incluyendo a los ojeadores, los ojeadores profesionales, el trabajo que han hecho por nosotros, los ojeadores de aficionados a lo largo de los años y obviamente los altos ejecutivos.”

Esta vez los de Nueva Inglaterra esperan que a la cuarta vaya la vencida, y diez años después, repetir la gesta de Chicago Blackhawks, última franquicia que se llevó a las vitrinas Presidents´ Trophy y Stanley Cup, curiosamente derrotando en la final a los Bruins, una fecha redonda que puede sonar a premonición para los fanáticos más acérrimos de los Bruins.