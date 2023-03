NHL VAVEL Power Rankings 2022-23: semana 23

A falta de un mes para el inicio de los playoff, Boston, el único equipo con el billete cien por cien asegurado para las eliminatorias sigue sumando puntos de la manera machacona que lo ha hecho desde el inicio de la temporada. Colorado crece en juego semana a semana y empieza a convertirse en el único obstáculo, con permiso de los Vegas Golden Knights que puede evitar que la Stanley Cup viaje al este de Norteamérica.

Otro equipo que está viniendo desde atrás son los Edmonton Oilers de McDavid y Draisaitl que no quieren quedarse fuera de la gran fiesta del hockey y quieren traducir en campeonatos el talento que despliegan sobre el hielo. Una semana más, aquí están los Power Rankings de NHL VAVEL.

Top 10

1- Boston Bruins (54-11-5)

Si alguien se atrevía a comentar que la gasolina se le había acabado a los Bruins tras caer en Detroit y Chicago, pronto perdió las ganas de hacerlo, cuatro victorias consecutivas que demuestran que los de Nueva Inglaterra son el mejor equipo de la liga a día de hoy.

2- Colorado Avalanche (41-22-6)

Puede que la mayoría de la temporada los Avs no hayan estado a la altura en cuanto a juego y resultados de lo que significa ser campeón en ejercicio, pero cuando ha llegado el momento de la verdad, vuelven a estar presentes entre los mejores. Un trabajo de Jared Bednar que se ve recompensado con la extensión de su contrato.

Jared Bednar | Foto: NHL.com

3- Carolina Hurricanes (46-15-8)

A pesar de la pérdida de Andrei Svechnikov, los Canes mantienen el liderato de su división con un poco más de distancia sobre los amenazantes Devils, un campeonato de división que parece asequible sin su estrella, pero la posibilidad de llegar lejos en los playoff ya no es tan clara como antes.

4- Vegas Golden Knights (44-21-6)

Las lesiones no han sido benevolentes con los de Nevada, pero el equipo parece haber encontrado el camino para ser uno de los candidatos del oeste para llegar a la gran final.

5- New York Rangers (41-20-10)

Tras cuatro victorias consecutivas, los del Madison cerraron su estancia en casa perdiendo con Carolina. A pesar de todas las potentes incorporaciones del cierre de mercado, uno de los de siempre, Mika Zibanejad, ha sido la locomotora de los Rangers en esta semana.

6- Toronto Maple Leafs (42-19-9)

Tras dos buenas victorias frente a Carolina y Ottawa, cierre algo decepcionante en la visita a los Islanders. Los de la hoja de arce siguen ajustando la maquinaria ante unos playoff en los que muchos se juegan el sueldo aparte de lo deportivo en la franquicia.

7- Los Angeles Kings (41-20-10)

El año pasado bastó con llegar a la postemporada, pero este año los angelinos han dado un paso adelante, no cuantificable hasta que se enfrenten a su primer rival de playoff, pero con el hockey mostrado, no superar la primera ronda tendrá olor a fracaso. No caen en el tiempo reglamentario desde el 26 de febrero, desde entonces un récord de 8-0-2.

8- New Jersey Devils (45-18-8)

Parecían lanzados a arrebatar el liderato de su división a los Canes, pero los de Newark se han quedado algo cortos en esta semana. No obstante el equipo no pierde competitividad y mantienen a los rangers a raya para mantener el factor campo a su favor en su más que probable enfrentamiento de primera ronda.

9- Edmonton Oilers (40-23-8)

Han tenido apariciones muy esporádicas en estos power rankings, muy favoritos en la Pacific a principio de temporada, las grandes actuaciones de McDavid y Draisaitl no se traducían en resultados colectivos, ahora lo hacen y los petroleros llaman a la puerta de los playoff.

Leon Draisaitl (29) y Connor McDavid (97), el duo dinámico de Edmonton | Foto: NHL.com

10- Tampa Bay Lightning (42-24-6)

Tras meterle un banquillazo a sus estrellas ofensivas (Stamkos, Kucherov y Point) en Buffalo el pasado 5 de marzo, los Bolts parecen haberle dado la vuelta a la situación y mantienen su rumbo tranquilo hacia los playoff, mirando de reojo y buscando meter miedo a Toronto con su veteranía.