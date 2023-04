Carolina no remata y Edmonton juega a ser favorito

Era la primera eliminatoria de esta primera ronda que podía quedar concluida, pero los Carolina Hurricanes no pudieron con los Islanders y habrá sexto partido en el UBS de Nueva York. Jake Oettinger protagonizó para Dallas Stars la primera portería a cero de esta postemporada y ayudó a su equipo a tomarle la delantera a Minnesota en su serie. En el último partido de la noche, Edmonton dejó mirar pero no tocar y puso el 3-2 a su favor en el marcador de la ajustada serie que les enfrenta a los Kings.

Todo parecía rodado para la franquicia sureña tras romper la racha perdedora fuera de casa y obtener un 3-1 en el partido anterior disputado en Long Island, ya solo una victoria que parecía asequible en el casi inexpugnable fortín en el que han convertido su estadio. Y la palabra clave de la frase anterior es casi, porque los New York Islanders se negaron a ser la víctima sacrificial en el altar del dios del hockey que habían preparado sus rivales.

Rod Brind´Amour y sus hombres sabían que el momento es ahora y salieron a resolver por la vía rápida pero no solo no llegó el gol si no que Pierre Engvall puso a los Islanders por delante.

Que no iba a ser la noche de los Canes empezó a olerse cuando al final del primer periodo Martin Necas traía el empate al marcador, pero la revisión posterior de la jugada determinó que la jugada se inició en fuera de juego y cerró el primer tercio con ventaja neoyorquina.

Una ventaja que dobló apenas iniciado el segundo Brock Nelson tras pescar un rebote de un tiro previo de Engvall decidido a aguar la noche a sus rivales.

Un abismo que los los locales fueron incapaces de enjugar, los isleños vieron su plan de juego reforzado por un Sorokin en estado de gracia ayudado por sus postes que hicieron inútiles los esfuerzos y los goles de Stastny y Aho ya que Barzal se encargó con su gol de poner suficiente tierra de por medio para asegurar el resultado y llevar la serie al sexto partido, que se promete emocionantísimo en la gran manzana.

La efectividad en el power play y una actuación de Jake Oettinger soberbia que le valió apuntarse un cerrojazo, el primero en todas las series de primera ronda, hicieron que los Dallas Stars se llevaran un partido con una diferencia en el marcador que muy posiblemente exagera la diferencia real entre los equipos, pero que premió la efectividad texana frente a la falta de esta de sus rivales.

Pero el equipo de Peter DeBoer consiguió lo que quería, una victoria en casa que les permite poner un poco de presión a Minnesota que ante su público deberá ganar para jugar un día más.

Esta vez ni hubo prórroga en un enfrentamiento entre Oilers y Kings, y eso que tras el primer periodo que finalizó con un 3-2 a favor de los de Alberta, las posibilidades de tiempo extra ahí estaban por lo igualado del encuentro.

Pero el segundo periodo marcó el destino de este partido, y ese destino era que la victoria no saldría de Edmonton, primero porque en la noche de este martes Nick Bjugstad decidió unirse a la constelación de estrellas de su equipo marcando el primero de sus dos goles en el partido y luego porque la suerte decidió ser aliada de los locales con un tiro de un Evan Bouchard que está inmenso en esta serie que impactó en el pecho de Zach Hyman que ponía un 5-2 al final del segundo periodo que sería la puntilla del partido.

Porque esta vez no hubo remontadas espectaculares ni vuelcos legendarios, a los cuatro minutos Bjugstad volvía a marcar y solo podrían responder los angelinos con el primer gol en los playoff de Quinton Bayfield, demasiado poco para inquietar la victoria local y evitar el 3-2 para los de Jay Woodcroft. Próxima cita en el coliseo angelino con un todo o nada para los Kings.