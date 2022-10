Guia VAVEL New York Islanders 2022/23: Cambio de entrenador, no de estilo

New York Islanders

Fundación: 1972

Stanley Cup: 4 (1980, 1981, 1982, 1983)

Títulos de conferencia: 6 (1078, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984)

Títulos de división: 6 (1978, 1979, 1981, 1982, 1984, 1988)

Trofeo de los Presidentes: 0

Entrenador: Lane Lambert

Arena: UBS Arena, 17.113 espectadores

Foto: wikipedia

Barry Trotz, el artífice de la última buena época de los New York islanders, ya no está al frente del banquillo. Una temporada fuera de playoff tras alcanzar la eliminatoria previa a la final en 2020 y 2021, provocaron su despido. Un despido que no supone una censura a su estilo de juego con una defensa fuerte y un ataque equilibrado que la hacía valer, ya que su sucesor, Lane Lambert, formaba parte del cuerpo técnico de Trotz y toda su carrera como técnico ha sido siempre a la sombra del campeón con Washington Capitals.

Continuidad si, pero condicionada, si bien Lou Lamoriello, gerente general, sigue siendo un creyente en el modelo de juego que les ha llevado a grandes momentos en esta última época, va a pedir a Lambert que a la sobriedad defensiva le añada un punto extra al ataque.

Un incremento en la anotación que pasa principalmente por la aportación de Mathew Barzal, aunque otros jugadores con un rol no tan principal, deberán empezar a buscar y encontrar la portería rival con más ahínco.

Otras circunstancias están a favor de obra, este año los isleños disponen de su estadio desde el inicio, así que este año el calendario no empezará con una tremenda gira de partidos como visitante como ocurrió hace un año. Y gracias a la remisión de la pandemia, tampoco se prevee una baja masiva de jugadores por Covid-19, y eso ya ayuda.

A pesar de lo cara que se ha vuelto la clasificación en la conferencia este, los de Long Island, si recuperan el tono las temporadas previas a la anterior, pueden pensar de forma legítima en estar entre los 16 candidatos finales a la Stanley Cup.

Dentro del espíritu que rige de no modificar mucho lo que ya se tiene, este verano solo ha llegado un jugador que puede tener impacto inmediato en el equipo, Alex Romanov llega desde Montreal para reforzar la defensa.

Altas/Bajas

Altas: Alex Romanov (D)

Bajas: Zdeno Chara (D), Andy Greene (D)

Plantilla 2022/23

Portería

Ilya Sorokin en su segunda temporada consiguió hacer un curso más que destacado, mejorando incluso el ya excelente porcentaje paradas que traía de una primera temporada y además ganadora. Con él, la portería de los isleños está más que cubierta.

La irrupción y mantenimiento de Sorokin, han puesto en la posición de suplente a Semyon Varlamov, su veteranía y su entrada en la agencia libre el próximo verano, lo dejan ahí a pesar de sus buenos números también.

Ilya Sorokin

Semyon Varlamov

Ilya Sorokin | Foto: NHL.com

Defensa

El año pasado las circunstancias, tanto extradeportivas como de falta de rendimiento en el hielo, hicieron que una de las parejas de defensas más reconocibles, Adam Pelech y Ryan Pulock no jugaran juntos tan habitualmente como lo hacen siempre. Este año en circunstancias más normales, deberían volver a ser el primer par defensivo en la mayoría de los partidos.

Las salidas de Zdeno Chara y Andy Greene, pusieron a Lamoriello en un brete en su negociación con Noah Dobson, con el que al final consiguió firmar un contrato puente para mantenerlo en Long Island. El joven de 22 años se marcó justo antes de agotar su contrato de entrada una temporada de 51 puntos (13G, 38A) junto a una capacidad de subida del disco que convertía prácticamente cada disco recuperado en presencia en la zona rival. Unas capacidades muy golosas como para hacer una apuesta aunque estrangule el límite salarial.

Alexander Romanov hizo volar la elección de primera ronda de los Isles hacia Montreal. Y es que a sus también 22 años, el ruso en 79 partidos con los Habs hizo 13 puntos (3G, 10A), y lideró estadísticas defensivas como la disparos bloqueados, cargas y tiempo en el hielo con el equipo en inferioridad. Una opción con futuro que ya huele mucho a presente.

Adam Pelech - Ryan Pulock

Alexander Romanov - Noah Dobson

Robin Salo - Scott Mayfield

Ryan Pulock (izq) y Adam Pelech (der) | Foto: drive4five.com

Delantera

Es la gran pregunta que se hacen todos los que analizan lo que puede ser la próxima temporada de los Islanders, ¿será capaz Mathew Barzal de dar el paso adelante en anotación que se espera de él? Para Lou Lamoriello la respuesta es clara, si, y la refrenda con un contrato por ocho temporadas que lo ligarán al equipo hasta el final de 2031.

Obviamente sin incorporaciones, el resto del top six sigue siendo el de la temporada pasada, con Brock Nelson como punta de lanza del mismo.

Oliver Wahlstrom está ante una temporada importante, la que le permita pasar desde el bottom six a las líneas más nobles. Muchos esperan un progreso que podría ponerle en segunda línea junto a un creador de juego como Barzal, que con su habilidad de manejo y pase abre huecos y pondría el disco en la pala de todo un francotirador como Wahlstrom.

Anders Lee - Brock Nelson - Anthony Beauvillier

Josh Bailey - Mathew Barzal - Kyle Palmieri

Zach Parise - Jean-Gabriel Pageau - Oliver Wahlstrom

Matt Martin - Casey Cizikas - Cal Clutterbuck

Mathew Barzal | Foto: NHL.com

