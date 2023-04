Florida le niega a Boston el billete a segunda ronda

Todo parecía ir a favor de obra antes del partido para que los Boston Bruins consiguieran otro número uno tras ser el primer equipo en clasificarse para playoff y primero de la liga regular, apuntaban a conseguir el primer pasaporte para la segunda ronda. Con un TD Garden lleno hasta la bandera y la vuelta del capitán tras estar ausente en los cuatro primeros partidos de la serie, Patrice Bergeron,, condiciones inmejorables para anotarse un triunfo definitivo en la serie.

Pero los de Sunrise no viajaron a Boston para ser meros espectadores de la fiesta de los Bruins y plantaron cara a los locales desde el principio. Carter Verhaeghe, uno de esos jugadores que siempre aparece en playoff puso desde atrás de la portería de Ullmark el disco en la pala de Anthony Duclair para enfriar el ambiente de la parroquia local. Con ese solitario gol se cerró el primer periodo.

La gerencia de Boston ha acertado con las últimas incorporaciones, pero los de siempre no se borran, Brad Marchand tiraba de veteranía para buscar el disco que se quedaba franco tras impactar en la guarda de Bobrovsky mientras los demás jugadores prácticamente se quedaban mirando y culminando la superioridad numérica.

Un gol que inició una inclinación del hielo hacia la zona defensiva de Florida pero que no resultó en un cambio de resultado ya que Bobrovsky respondió a todos y cada uno de los intentos rivales de perforar su portería y con la portería resguardada Sam Bennett recogía otra asistencia del omnipresente Verhaeghe y poner de nuevo en ventaja a su equipo y cerrar el segundo como el primero, con ventaja visitante.

En playoff, el tercer periodo es el momento en el que los jugadores clave deben aparecer, y la conexión de Marchand con Bergeron funcionó de nuevo para que a los 4:33 aprovechara el power play y pusiera el 2-2 en el marcador con todo el tercio por delante. Los gatos encontraron oxígeno con el gol inmediato de Reinhart, toque de corneta y asedio a la portería de Florida.

Pero Sergei Bobrovsky se mantuvo firme y solo un inspirado Taylor Hall, encontrando un disco en la maraña que se formó delante de la pintura azul, fue capaz de batir al guardameta ruso llevando el partido a la prórroga.

El tiempo extra se resolvió gracias a un error de Linus Ullmark, no bajo los palos si no al no saber gestionar un disco desde el trapecio, por donde andaba como no, Carter Verhaeghe para recoger el fruto de su presión y asistir a Matthew Tkachuk para que se convirtiera en la estrella de la noche y permitiendo a los de Paul Maurice regresar a casa para intentar forzar un Game 7.