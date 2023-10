Rasmus Dahlin se compromete ocho temporadas más en Buffalo

A punto de entrar en la última temporada que figuraba en su contrato, Rasmus Dahlin (23 años) ha renovado con los Buffalo Sabres por 8 años y 88 millones de dólares, lo que supone una mejora salarial de casi el doble por año respecto a lo que cobraba hasta ahora (6M/temporada).

El zaguero sueco fue número 1 en el draft de 2018 y viene de firmar su mejor campaña en la NHL con 58 asistencias y 73 puntos.

“Aquí me convertí en un hombre. Llegué con 18 años, no sabía prácticamente nada. Aprendí el idioma y la cultura. Desde el principio, me encantó la ciudad. Siempre he querido estar aquí durante mucho, mucho tiempo, y ahora va a suceder. Esta es la ciudad que amo”, confesó Dahlin.

​ Fuente: Buffalo Sabres

"Es una persona muy madura y reflexiva"

Todavía más entusiasmado que el propio jugador parece estar Kevyn Adams, el General Manager, muy seguro de que Rasmus será como el buen vino, mejorando con el paso de los años.

“Rasmus es una persona muy madura y reflexiva […] Tenemos a un jugador en sus mejores años que se está comprometiendo con nuestra organización por el máximo tiempo posible.

Creemos que va a seguir mejorando, al menos, durante los próximos nueve años, y creo que lanza un gran mensaje a nuestro equipo, nuestra organización y nuestros aficionados sobre el compromiso que nuestros dueños han hecho y lo que él significa para esta organización, es muy emocionante”, explicó.

En Buffalo llevan once años sin clasificarse para los playoffs, aunque la temporada pasada se quedaron a solo un punto de obtener la segunda Wild Card. La franquicia neoyorquina cuenta con una plantilla muy juvenil. Hasta diez de sus jugadores han nacido del año 2000 en adelante y, algunos como Matt Savoie y Zach Benson, lo hicieron en el 2004 y 2005, respectivamente.

Hasta doce jugadores que integran actualmente la plantilla de Buffalo terminan contrato en 2024. Owen Power, finalista la temporada pasada en el premio a rookie del año, es una de las grandes prioridades para los del condado de Erie.

Los Sabres debutarán en la madrugada del jueves al viernes (01:00 h), en casa, frente a los New York Rangers.