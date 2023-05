Craig Conroy, nuevo General Manager de los Calgary Flames

Craig Conroy será el nuevo General Manager de los Flames. Durante los últimos nueve años, el neoyorquino había desempeñado las funciones de asistente a ese mismo puesto.

Se presenta un verano bastante movido en Calgary. Este último anuncio forma parte de la revolución que está viviendo la franquicia, donde fueron cesados el entrenador Darryl Sutter y Brad Treliving, antiguo GM.

Conroy puso punto y final a su carrera profesional en 2011, tras una segunda etapa con los Flames. Del hielo pasó a los despachos y, en declaraciones del propio directivo tras el anuncio, no tenía grandes expectativas sobre consumar este ascenso.

“Cuando acepté el trabajo, el objetivo era convertirme en GM y siempre prensé que no sería en Calgary, pero ahora que lo es, sé que esta franquicia era el trabajo soñado para mí. Igual no digo esto dentro de unos meses, pero así es como lo siento ahora mismo”, explicó Craig.

Don Maloney | Fuente: NHL.com

En palabras de Don Maloney, presidente de operaciones de hockey en Calgary, había otros 34 candidatos, aunque ninguno con la determinación y la carrera de Conroy.

“Es una buena persona, pero, ¿sabes qué? No juegas 1.000 partidos en la NHL siendo una buena persona. Hay momentos en los que tienes que ser firme. Tienes que ser duro y tomar decisiones que te permitan ganar. Para mí, tiene un gran ojo para el talento. Creo que ese es su punto fuerte, conoce jugadores, y al final, a nosotros nos van a evaluar por eso, por tomar buenas decisiones y traer los jugadores correctos para ganar un campeonato”, explicó.

¿Qué promete el nuevo General Manager?

Las palabras, por muy bonitas que suenen, tienen que traducirse a hechos, pero en su presentación, Craig ha querido dejar claro cuáles son los principales puntos que tratará de llevar a cabo durante su estancia en la planta noble de la franquicia.

“Quiero que sea un lugar donde la gente quiera jugar. Cuando llegué aquí, solo me costó un par de semanas hasta que quise ser parte de ello. Quiero jugadores que quieran formar parte de los Flames y que no vengan aquí solo por el dinero. Eso no me interesa”.

De todas formas, lo que los aficionados están esperando oír son nombres. Si bien no fue tan explícito en ese apartado, sí dejó claras sus líneas maestras en este aspecto.

“Hablo con representantes y estamos en muchas listas de equipos a los que los jugadores no quieren ser traspasados. Quiero cambiar eso y se puede conseguir trayendo una cultura ganadora y de entretenimiento. Los jugadores hablan, y si construimos eso, vendrán aquí. Esto arranca este año, hay que tirar hacia delante”, añadió.

Escaso margen con el tope salarial

Calgary, al igual que otros muchos equipos, tiene poco margen de maniobra. Solo dispone de 1,25 millones de dólares en el tope salarial.

Tyler Toffoli | Fuente: NHL.com

Este verano, Milan Lucic, Trevor Lewis, Nick Ritchie, Michael Stone y Troy Stecher se convertirán en agentes libres, mientras que Tyler Toffoli, Mikael Backlund, Elias Lindholm, Chris Tanev, Nikita Zadorov y Noah Hanifin podrían serlo en 2024.

“No podemos encarar una temporada con tantos agentes libres, simplemente no tiene sentido. Hay que hacer las cosas bien para los Calgary Flames”.

Tyler Toffoli fue el líder de la franquicia en puntos (73) la pasada temporada, mientras que Elias Lidnholm copó el apartado de asistencias con 42.