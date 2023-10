Makhachev fulmina a Volkanovski y retiene el campeonato en Abu Dabi

Incluso lo más improbable puede ocurrir en el mundo de las artes marciales mixtas. Islam Makhachev añade una nueva bolita en su ábaco de defensas ante su mayor rival hasta la fecha, Alexander Volkanovski, y lo hace de una manera que jamás hubiera pensado el más analítico fan de las MMA. El Etihad Arena fue un clamor tras la grandiosa patada que el ruso asestó al campeón de las 145 libras, que dejó al australiano noqueado, sin respuesta y con las dos cejas completamente abiertas: "Dana, sabes que yo nunca elijo, dame a cualquiera". Con esta contundente frase puso Makhachev punto y final a su mejor defensa por el título hasta la fecha.

Pese a que el australiano comenzó defendiendo los intentos de derribo del campeón, nada pudo hacer con la tremenda patada que Islam Makhachev le asestó en la cabeza. El respeto que Volkanovski dijo haberle perdido a Islam siguió presente los tres minutos de combate, y poco pudimos ver del australiano, que fue valiente a la hora de tomar la pelea, pero que advirtió del peligro que conllevaba en la rueda de prensa post-evento: "Hoy ya hemos podido ver que Islam Makhachev no es alguien con quien pelear en corto aviso", sentenció.

Un evento protagonizado por la gran cantidad de luchadores rusos que formaron parte del mismo: el propio Islam, Ankalaev, Aliskerov, Said Nurmagomedov, Shara 'Bullet' y Mokaev fueron los más destacados. La afición rusa desplazada y residente en Abu Dabi celebró por todo lo alto seis victorias de sus siete soldados, con grandes actuaciones y destacadas finalizaciones. No corrió la misma suerte Magomed Ankalaev, cuyo combate acabó en 'No Contest' tras una nueva estupidez del siempre polémico Johnny Walker. Las cosas parecen no terminar de florecer para el contendiente de las 205 libras.

Para muchos, el mayor aliciente fue poder ver a Khamzat Chimaev enfrentar a un reto mayúsculo, como lo fue el ex campeón de peso wélter, Kamaru Usman. Al igual que Volkanovski, el nigeriano entró en la pelea con doce días de aviso, y pudo dar guerra ante el luchador checheno. 'Borz' terminaría venciendo a Usman en las cartulinas de los jueces vía decisión mayoritaria (27-29, 27-29, 28-28) tras una pelea que, tras verla finalizar, todos deseamos que hubiera sido a cinco rondas y con un training camp completo. El combate tuvo de todo: fugaces y salvajes intercambios entre ambos luchadores, siete minutos de dominio de Chimaev en el suelo y una gran defensa de derribo de Usman, que acabó bloqueando siete de 10 intentos del checheno, pero que fue derribado más veces en el combate que en toda su carrera deportiva.

El final de la contienda estuvo protagonizado por las palabras de Chimaev respecto al conflicto entre Israel y Palestina que hoy consterna al planeata: "No estaba feliz en la jaula peleando hoy, tras ver a los niños morir, (...) tengo un hijo de tres meses y se qué se siente al oirlo llorar, cuando alguien muere no sé ni qué decir. Musulmán, cristiano, judío, no importa. Por favor chicos, dejarnos vivir bien en este mundo, estemos juntos", manifestó.

Shara 'Bullet' Magomedov, la actuación más destacada de los preliminares

Shara Magomedov antes de enfrentar a Silva | UFC

Si había algo a lo que prestar atención en los preliminares del evento en Abu Dabi, era al debut de Shara Magomedov, prospecto invicto en las MMA (12-0, 10 KO) y flamante fichaje de la UFC. El ruso dejó interesantes píldoras de lo que puede llegar a ofrecer en la división de las 185 libras tras vencer a un Bruno Silva a medio gas, mermado por el tremendo pateo de su rival al cuerpo y a las piernas, pero ligeramente superior en striking. Pese a los fáciles derribos del brasileño, 'Bullet' decantó la decisión de los jueces a su favor con un pateo espectacular y con cambios de ángulo muy rápidos en su pateo que hicieron dudar en todo momento a su rival.

"Perdonen chicos, hoy no estuve como de costumbre. Quise ser precavido en mi debut, en el siguiente combate verán de lo que soy capaz", concluyó un Shara Magomedov consciente de que debe reajustar su defensa de derribo si quiere poder competir en las más altas esferas de la división de los medianos, pero que sabe que puede ser un problema serio si aprueba su asignatura pendiente y mantiene su potencia de pateo y striking igual de eficaz que en el día de ayer.

Resultados del UFC 294