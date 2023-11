Pittsburgh Penguins arranca la temporada con dudas

No ha sido un buen comienzo de temporada para Pittsburgh Penguins, tras perderse los playoff la pasada temporada tras 16 años estando presentes, supuso la limpieza en la oficina y la llegada de Kyle Dubas a los despachos de los Pens. Una llegada que pretendía darle un nuevo aire a la franquicia y sacar un nuevo esfuerzo de los estandartes de la franquicia y darles un apoyo que permitiera al equipo volver al escalón de los grandes.

Pero el inicio no ha dado los resultados deseados, un inicio de 3-6-0 no es el más adecuado para encarrilar una carrera a los playoff, y si bien Crosby y Malkin están respondiendo como si la edad no pasara por ellos, otros aspectos del equipo no están cumpliendo de la misma manera.

Una portería que no termina de enderezarse

La pasada temporada comenzó con buen desempeño del par formado por Tristan Jarry y Casey DeSmith, pero una lesión de espalda de Jarry que le dejó fuera de las alineaciones supuso el inicio de los problemas bajo los tubos que no tendrían solución en el resto de la temporada.

Este verano Dubas optó por la continuidad y le dio la confianza a Jarry ya recuperado, pero sus números no se parecen a los de un muro bajo los tubos, un balance de 2-5-0, un porcentaje por debajo de 90 (en concreto 89,3) y 2,84 goles en contra por partido dejan a la portería de los Pens en entredicho.

Los Pens necesitan al mejor Jarry | Foto: pensburgh.com

A la espera del dúo dinámico

Dubas tras ser nombrado presidente de operaciones de hockey acabó asumiendo también el rol de gerente general que ya ocupó en Toronto, y se estrenó en el cargo con una de las incorporaciones del verano, la de Erik Karlsson. El ganador del último Norris debía refrendar la mejora en defensa formando un par de ensueño con otro de los puntales incombustibles de la franquicia, Kris Letang, pero en este inicio, la suma de sus respectivos talentos individuales no parece haber dado la reacción química esperada, al menos de momento.

Kris Letang (izq) y Erik Karlsson (der) | Foto: pittsburghhockeynow.com

El bottom six también debe contribuir

Como ya se ha comentado anteriormente, las estrellas están respondiendo, pero son solo sus goles los que están contribuyendo al marcador del equipo, 18 goles en cinco contra cinco frente a los tres del bottom six en los primeros nueve partidos, un déficit anotador desde la tercera y cuarta línea que es una rémora para cualquier equipo que aspire a lo máximo en la liga.

Malkin (izq) y Crosby (der) necesitan más de sus compañeros | Foto: tsn.ca

En definitiva, los problemas de los Penguins parecen ir un poco más allá de la chapa y pintura efectuados en el verano y que necesiten ajustes más profundos de los que se pensaba.