Los New York Islanders suman ya 38 puntos en la División Metropolitana

Los Islanders de Lane Lambert son una de las agradables sorpresas cuando ya llegamos a finales del mes de diciembre. Nueva York no era de los equipos favoritos en la dura Metropolitan Division. Los Isles derrotaron 3-1 a los Oilers en Queens y con eso llegaron a 38 puntos. NY es ahora el tercer lugar de la división solo superados por los también sorprendentes Flyers y los Rangers.

Los Islanders tienen a Matthew Barzal como el gran líder del equipo (32 puntos). Barzal es un stick creativo y veloz además de ser un jugador que muchos tienen como uno de los más completos en la NHL. La gran sorpresa ha sido el defensa Noah Dobson. Dobson lleva ya 32 puntos gracias a 27 asistencias. Los Isles han encontrado un defensa que no esperaban ayudara tanto en ataque.

Los veteranos Bo Horvat, Brock Nelson y Kyle Palmieri han tenido sólidas campañas. Horvat llegó en cambio de los Canucks la campaña pasada y fue de más a menos. Nelson es junto a Barzal la cara de la franquicia. Las dos primeras líneas de los Islanders son vitales en el equipo y veremos cuanto pueden cargar al equipo. Nueva York es la decimoséptima mejor ofensiva en goles anotados y decimoquintos en goles permitidos. El balance está allí para el equipo.

Los Isles tienen una filosofía definida de aprovechar al máximo los equipos especiales al no tener una ofensiva explosiva 5 vs 5. El equipo es séptimo en el power play y eso ha sido fundamental para el buen paso del equipo de Lambert. Los Islanders de manera rar son el peor equipo en la NHL en el penalty kill. Los Isles son el segundo equipo que más tiros permite por partido y la combinación de Sorokin y Varlamov no maquillarán o robarán más partidos.

Noah Dobson ha sido la sorpresiva bujía del equipo junto a Barzal

Noah Dobson lleva ya 32 puntos en la campaña. Dobson tiene 27 asistencias y ha sido el factor que nadie esperaba en el equipo. Dobson hace una pareja muy balanceada en la primera línea defensiva. Dobson es el stick veloz y two way y Alexander Romanov es el clásico defensa de gran físico y que rara vez ayuda en zona de ataque.

Dobson además apenas tiene 12 minutos de penalidades. Noah es usado muchas veces como el primer organizador del power play. Lambert pone a Dobson en el peanlty kill pero en la segunda unidad. Barzal es líder en el equipo en puntos con 32 (tercero en goles con 10). Barzal es el winger izquierdo ideal en primera línea junto a un goleador como Horvat. Barzal ha sido clave en el power play con tres goles. Horvat, Nelson y Palmieiri suman cuatro cada uno con el hombre de ventaja.

El resto de líneas es algo desbalanceada respecto a las dos primeras. Pageau y Engvall son los dos que necesitan asumir el rol protagónico en esas líneas. El gran aporte de Dobson ha tapado un poco la poca producción de la tercera y cuarta línea.

Sorokin y Varlamov no podrán sostener al equipo si no mejora en defensiva

Los Isles tienen uno de los mejores tandems de porteros. Ilya Sorokin y Semyon Varlamov. Sorokin es el goalie principal (19 partidos iniciados por 11 de Varlamov). El veterano Varlamov tiene un mejor goalie average que Ilya; 2,73 contra 3,15. Los dos goalies son de las principales razones por las que el equipo ha robado varios partidos. NY es el segundo equipo que más tiros permite en la liga.

En defensa el equipo no bloquea muchos tiros. En años anteriores con Barry Trotz, esa era la identidad del equipo. Los Islanders son una de las sorpresas de la campaña pero es poco probable que mantengan el paso si no mejoran en defensa.