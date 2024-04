Los preliminares concluyen con un electrizante combate en la división de las 205 libras. El ex campeón de peso semipesado, Jiří Procházka, enfrenta a Aleksandar Rakic para buscar una nueva oportunidad por el título que también estará en juego la madrugada del sábado 13 al domingo 14 de abril. El luchador austriaco regresa tras dos años alejado de los octágonos, debido a una grave lesión de ligamento cruzado anterior en la pelea en la que enfrentó al también ex monarca de la división, Jan Błachowicz. En el tercer episodio de la contienda, al retroceder ante la ofensiva propuesta por el polaco, la rodilla del aspirante realizó un anómalo giro, que condujo a la ruptura del ligamento de su rodilla derecha. Ahora, tras dos años inactivo, no ha querido tener un reto menor como adaptación y luchará ante un hueso duro de roer. El checo también pasó por una grave lesión y regresó, aunque sin fortuna, ante Alex Pereira en noviembre de 2023. Ahora, el camino de ambos peleadores llega a cauce común con una desembocadura codiciada: soñar por optar al campeonato mundial.

El enfrentamiento forma parte de la gran cartelera del UFC 300, que encabezan el campeón Alex Pereira y Jamahall Hill en el intento, por parte del americano, de destronar a 'Poatan' y recuperar el título que tuvo que dejar vacante tras una rotura de talón de Aquiles en julio de 2023. La batalla entre el checo y el austriaco cierra unos preliminares con grandísimos nombres como el de los ex campeones Aljamain Sterling y Holly Holm. El que fuera monarca de peso gallo debuta en las 145 libras ante Calvin Kattar y, por su parte, "The Preacher's Daughter" recibe a Kayla Harrison, debutante en la compañía. En el cartel principal que comienza tras la disputa entre Procházka y Rakic, podremos ver a la sensación Bo Nickal en el primero de los combates principales, seguido de disputas con grandísimos nombres dentro de la UFC como Charles Oliveira o Max Holloway, para después pasar a las dos peleas de campeonato programadas para el gran evento.

Jiří Procházka y revalidar lo que es suyo

Jiri Procházka ante el micrófono | UFC

Las cosas no marchan como el luchador de Znojmo quiere. Tras superar una grave lesión en su hombro, la más grave que jamás haya visto el equipo médico de la empresa, relató Dana White, llegó para él la oportunidad de recuperar aquello que tuvo que abandonar de manera forzada tras el trágico suceso: el cinturón de campeón de las 205 libras. Frente a él figuraba una de las mayores sensaciones de la empresa en los últimos años, el ex campeón de peso mediano, Alex Pereira. Un luchador, el brasileño, que ya derrotó a Israel Adesanya en lo que supuso un shock para el mundo del deporte. En el build-up de la pelea, todo el mundo prestó especial atención al estado de forma de Procházka después de superar su lesión, pues es bien sabido que un percance de tal calibre en el hombro puede suponer un importante descenso en cuanto a rendimiento deportivo y conducir, en el peor de los casos, al retiro al contendiente que la sufre. Procházka pronto disipó las dudas que había en su estado de forma y declaró firmemente estar preparado para entrar en competición bajo pleno rendimiento.

No pudo ser para el checo el pasado 11 de noviembre ante Pereira. El brasileño noqueó con su mortal gancho de izquierda a Jiri Procházka en el segundo episodio de la pelea, pactada a cinco rondas por ser de campeonato. El público presente y los aficionados en redes sociales manifestaron el rechazo a la decisión del árbitro de parar la pelea antes de tiempo, pero en las declaraciones posteriores, el ex campeón admitió estar fuera de combate y declaró a Pereira como justo vencedor. Ahora, busca borrar los demonios de aquella fatídica noche y postular sus credenciales nuevamente como contendiente principal al título de las 205 libras, que esa misma noche tendrá al propio Poatan y a Jamahall Hill en la pugna por el oro.

Rakic no quiere pruebas y va a por un 'coco'

Aleksandar Rakic en un pesaje oficial | UFC

Aleksandar Rakic está de regreso. No quiere pruebas. Todo fuego real. El austriaco sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior en el año 2022 ante el polaco Jan Błachowicz y durante los dos años que han transcurrido desde su lesión, mucho han estipulado los medios sobre su regreso. Ahora, el contendiente elige el escenario perfecto para brillar y hacer lo suyo: un T-Mobile Arena que prevé romper todos sus récords de asistencia y vencer a uno de los luchadores más temidos de la división en los últimos tiempos. No quiere medianías, y lo demuestra tomando una pelea ante un ex monarca de la división. Antes de la fatídica lesión, el austriaco sólo había visto al derrota una vez en la UFC, ante Volkan Oezdemir, y por decisión dividida. Sin contar esta mancha en su historial, son seis las victorias acumuladas dentro de la empresa, con una sola finalización ante Devin Clark en 2018.

Tras no poder vencer a Oezdemir, consigue dos victorias importantes ante dos ex retadores al título como Anthony Smith y Thiago Santos, pero un mal gesto en su pelea ante Błachowicz lo ha mantenido hasta ahora alejado del octágono más famoso del mundo. Rakic tiene en frente a alguien que noquea más y mejor que él y cuyo volumen de golpeo es superior al que muestra el propio "Rocket": El ex campeón realiza 5,31 golpes significativos por minuto, con una precisión del 55 por ciento. Por su parte, Rakic ​​realiza 4,01 golpes significativos por minuto, con una precisión del 50 por ciento. A pesar de ello, son dos luchadores muy creativos y que no rechazan el intercambio, lo que hace de esta pelea una de las posibles candidatas a pelea de la noche. ¿Acaso alguna de este cartel no tiene madera de serlo?

Breve análisis del enfrentamiento

El cierre de los preliminares trae una dosis de fuegos artificiales intrínseca en él con tan solo pronunciar los nombres de sendos protagonistas. El aficionado puede esperar un enfrentamiento de intercambio y de creatividad por parte de ambos peleadores, en el que ninguno reserve cartas en el mazo con el objetivo de encontrar la victoria. Es poco probable divisar un combate con un amplio tiempo de actividad en el suelo, dadas las características de ambos luchadores. Pese a ello, también es posible un escenario conservador, en el que ambos luchadores quieran asegurar esta valiosa victoria para sus intereses. Sin embargo, no es una opción de peso, y todo apunta a una gran guerra entre dos gigantes en busca de ser el próximo retador al título de peso semipesado de la UFC.

¿Cómo y dónde ver el UFC 300?

El evento se retransmitirá la madrugada del 13 al 14 de abril a través de la APP de Eurosport. Los horarios de la UFC 300 son los siguientes: cartelera previa preliminar a las 00:00 horas, cartelera preliminar a las 02:00 horas y cartelera principal a las 04:00 horas, horarios habituales de las numeradas que tienen lugar en la Costa Oeste de Estados Unidos.