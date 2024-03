Cuando Justin Gaethje lanzó aquella brutal patada a la altura de la sien de Dustin Poirier, no solo le arrebató el título del “BMF” que estaba en juego en aquel UFC 291, sino que disipaba las grandes aspiraciones que Poirier tenía de volver a pelear por el campeonato del mundo. Fue una derrota con doble trasfondo, que supuso un varapalo en la carrera de “el diamante”.

Poirier, con ganas de resarcirse

Dustin Poirier tras noquear a Conor McGregor | DUSTIN POIRIER

Tras más de medio año alejado del octágono, Dustin Poirier (29-8, 1 NC) regresa al gran escenario en la co-estelar del UFC299, enfrentando al temido Benoit Saint Denis. “El diamante” es consciente de que el tiempo juega en su contra. A sus 35 años, la posibilidad de conseguir el título de las 155 libras parece cada vez más lejano, pero si algo ha demostrado Poirier a lo largo de su labrada carrera es su capacidad para sobreponerse a la adversidad y seguir manteniéndose en el top de la división.

Victorias frente a Eddie Álvarez, Conor McGregor (dos veces), Max Holloway (dos veces), Justin Gaethje o Michael Chandler respaldan su condición de icono dentro de la categoría, por lo que en el UFC 299 busca resarcirse de su última derrota y silenciar a todos los que dudan de él. Un artista marcial completo, que siempre ha ofrecido una versión electrizante que los fanáticos aman, quiénes esperan que este fin de semana vuelva a hacerlo una vez más.

Saint Denis y una carrera meteórica

Benoit Saint Denis en uno de sus combates | BENOIT SAINT DENIS

Enfrente, el francés Benoit Saint Denis (13-1, 1NC), un animal físico que ha vencido por la vía rápida a sus últimos 5 oponentes. Si bien no estaba en el radar de muchos aficionados del deporte, con esta pelea espera alcanzar un status superior en la compañía Matt Frevola o Thiago Moisés sufrieron en sus carnes el poder de “God of War”, que posee un poder de knockout a la altura de muy pocos en la división. Si bien su comienzo en UFC no fue el esperado (derrota por decisión unánime frente al brasileño Elizeu Zaleski Dos Santos), a partir de su primera y única derrota como profesional todo ha salido a pedir de boca para Saint Denis.

Con cinco finalizaciones en sus últimas cinco peleas, Benoit Saint Denis, ex militar de las Fuerzas Especiales de Francia, está ante una oportunidad única. Siendo el número 12 en los rankings de peso ligero, el francés sabe que una victoria este sábado elevaría exponencialmente sus posibilidades de optar al cinturón que actualmente ostenta el ruso Islam Makhachev.

Dos luchadores con ganas de demostrar, uno que quiere justificar que aún sigue siendo de los mejores del mundo; el otro, ser el nuevo “coco” de la división y pelear próximamente por el cinturón. Sea cual sea el resultado, lo que sí está claro es que el sábado disfrutaremos de una pelea de alto voltaje, y que, como el propio Saint Denis declara, “será una pelea sangrienta”.

¿Dónde, cuando y cómo ver el evento UFC299?

El evento será emitido en España a través de la APP de Eurosport. Los preliminares comenzarán sobre las 00:00h de la madrugada del sábado al domingo y, la cartelera principal, a partir de las 4:00h.