Sean O'Malley es un tipo peculiar. Un soldado nacido para las artes marciales mixtas. Su cabeza es similar a la mejor mirilla que un sniper puede llevar equipado y, sus puños, la bala más certera que nace del cañón, directa al cuerpo de su víctima. Un hombre de armas tomar, bien equipado, que complementa este talento con explosivos en forma de rodillazos, tan certeros como el aguijón de un enojado insecto hacia su presa. No es de extrañar que el muchacho tenga tatuado en su costado derecho la famosa frase que hizo del gran Angelo Dundee, entrenador del mítico Muhammad Ali, dueño de una de las citas más icónicas de la historia del boxeo: "Flota como una mariposa, pica como una abeja", pronunció el preparador físico a su joven púgil. Una actuación que dignificó las palabras grabadas en su piel y que destacó la amalgama de estilos con los que 'Suga' cuenta, y como puede brutalizar a sus oponentes desde cualquiera de los aspectos que requiere el subir al octágono más peligroso del mundo. La segunda defensa del título en el reinado de Sean O'Malley llegó tras un completo despliegue ante Marlon 'Chito' Vera, y cinco rondas de dominación para no dejar opción alguna al ecuatoriano con su propuesta desde el principio del combate.

Toco y me voy, regreso y contraataco, lanzo patadas a la zona hepática, a la pierna y después subo a la cabeza, saco un codo, esquivo y te hago fallar. Entonces, ahí es donde te cazo. Todo salía para un O'Malley que decidió dar un serio aviso a la división con cinco rondas de absoluto control. El monarca es un reto mayor. La esquina de Marlon Vera instó al ecuatoriano a no quedar expuesto a los certeros jabs de 'Suga' e ir hacia adelante con explosivas combinaciones, pero cada intentona de ataque por parte de Chito tenía el mismo resultado: el muro O'Malley dejaba en nada la proposición de su rival con jabs que removían toda la figura de Vera y golpes a la zona baja de su tronco, que coloreaban de rojo el novedoso tatuaje de una Virgen que lució el luchador nacido en Chone. Fueron 89 los golpes que Marlon Vera asestó a su rival en cinco episiodios, por 232 que hicieron de la actuación de Sean O'Malley una de las más brillantes dentro de un octágono. Llegados al final del enfrentamiento, los jueces dictaminaron el justo triunfo por decisión unánime de 'Suga', que suma ya 18 victorias en su carrera profesional.

Además de retener el cinturón, al final del combate, el americano ganó el bonus a Mejor Despliegue de la Noche por parte de la UFC. Momento que también aprovechó para pedir que su próximo rival sea Ilia Topuria en España: "Dana, ponme un jet privado hacia España. Quiero pelear con Ilia Topuria", expresó.

Un diamante que demostró seguir pulido

Dustin Poirier ante Benoit Saint-Denis | Getty Images

Benoit Saint-Denis no pisará jamás una joyería sin tener miedo. El 'Diamantazo' de Poirier disipó las dudas que el knockout que sufrió el de Louisiana el pasado verano ante Justin Gaethje pudo provocar. Es puro corazón, y esa fue la primera batalla que ganó en toda la noche. No muchos pueden soportar la embestida que asimiló Poirier en el primer episodio de su batalla ante el francés. La metralla era cada vez mayor y parecía que la balanza flirteaba con la victoria de 'God of War', quien supo retener de manera efectiva a su rival ante los laterales del octágono y saber presionar cuando debía.

El segundo round de la disputa, la cual ganó el bonus a Pelea de la Noche, comenzó siendo una réplica de lo que había pasado instantes antes. Sin embargo, Dustin Poirier, que tiene más galones y más experiencia que su rival, supo leer dónde estaría la clave del combate. Bajar al barro tantas veces como lo ha hecho 'The Diamond' en su carrera tiene estas cosas. Te acabas curtiendo, de una manera u otra. Se las sabía todas, estaba construido para esto. La ofensiva de Saint-Denis comenzaba a ser por instantes como un mercadillo al aire libre: expuesta y receptiva para todo aquel que quiera entrar en ella. A Poirier le bastó aguantar el chaparrón de golpes y buscar el instante perfecto para hacer claudicar a su oponente. Dos derechazos fueron suficientes: un dúo de certeros golpes a la quijada del francés y las luces se apagaron para 'God of War', hecho que permitió que Poirier certificara su victoria número 30 en su carrera.

Fans de UFC, bienvenidos al show de 'MVP'

'MVP' asestando un fuerte codazo a Holland | Getty

Bajo el sonido de las campanas y la ya eterna melodía de los acordes de la canción con la que 'The Undertaker' se dirigía al ring en la WWE. Así fue el primer contacto de fuego real de Michael 'Venom' Page con sus nuevos fans. El inglés es pura diversión. Ama su trabajo, y ama divertir. No rechaza ser el centro de atención. Esa camiseta no le pesa. Tenía la presión de debutar en la mayor empresa de MMA del mundo ante una de las mayores incógnitas de toda la empresa: el siempre llamativo Kevin Holland, que no tuvo su noche. 'MVP' ganó a placer ante un rival que no encontró respuesta alguna a la farándula del ex combatiente de Bellator. Los más puristas del kárate disfrutaron de un show muy parecido a lo que puede proponer un mago encima del escenario: lo que todavía no ves puede estar delante de tus ojos. ¿Qué respuesta puede haber a algo tan sumamente inapreciable? Patadas, puñetazos, codos... Un malabarista del striking que dominó a su oponente, pese a los errores que favorecieron a que Holland puntuara desde el control en el suelo, y permitiera a 'Big Mouth' arrebatar a 'MVP' el segundo round de su bolsillo.

La función ha comenzado y el hype 'MVP' es real. El debutante venció por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28) ante 'Trailblazer' y corroboró que sus credenciales habían pasado con éxito el corte UFC, el más complicado e importante de todos.

Jack Della Maddalena y Petr Yan, victoria para abrir la cartelera

El futuro está aquí. Jack Della Maddalena sorprendió al mundo con su victoria ante Gilbert Burns y el brutal despliegue que pudo llevar a cabo ante un rival de grandísimo calibre como 'Durinho'. Tres rondas donde el saber guardar la compostura, la paciencia y el gran entrenamiento en el suelo durante el training camp por parte del australiano permitieron hacer realidad lo inesperado: knockout desde el ground and pound en el tercer episodio del combate ante una de las personalidades más históricas de las 170 libras y un nuevo candidato al título junto resto de contendientes del top 5. Soñar está permitido, y la zona noble de la división está ahora al alcance de Della Maddalena. Una victoria que define carreras deportivas.

Petr Yan regresó a la senda de la victoria con una trabajada actuación ante Song Yadong. El chino comenzó enérgico y conectando ante el ex campeón, pero la veteranía y una mejor gestión de sus recursos terminó por decantar a los jueces por la victoria del ruso tras tres asaltos de puro intercambio. El statement es perfecto ante un rival que venía a más en los últimos combates, y que su proyección apuntaba a ser una verdadera amenaza para la división de las 135 libras. La pregunta ahora es si a Petr Yan le queda gasolina en el tanque para poder competir ante los grandes nombres de la empresa, o si su victoria de ayer resulta ser un espejismo de lo que el ex monarca puede ofrecer.

Resultados del UFC 299

Cartelera principal

Sean O'Malley (c) venció por decisión unánime a Marlon Chito Vera por el título gallo UFC

Dustin Poirier venció por nocaut en el round 2 a Benoit Saint Denis; peso ligero

Michael Page venció por decisión unánime a Kevin Holland; peso wélter

Jack Della Maddalena venció por nocaut técnico a Gilbert Burns; peso wélter

peso wélter Petr Yan venció por decisión unánime a Song Yadong; peso gallo

