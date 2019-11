Descubre el Rally de Suecia 2012

La nieve y el invierno llegan un año más al Campeonato Mundial de Rallies. Los pilotos aterrizan en Suecia, para aspirar a lo máximo en una de las pruebas más clásicas del campeonato. Acostumbra a tener lugar durante el invierno, y es que su estampa no podría encasillarse en ninguna otra estación. Un total de 24 etapas repartidas en 4 días, que harán las delicias de los amantes de la prueba. Los pilotos llegan tras su paso por el Rally de Monte Carlo, el encargado de abrir este campeonato 2012, con alguna que otra sorpresa en las posiciones finales. Latvala, que parte como uno de los favoritos al campeonato este año, no pudo completar el rally, renunciando a los puntos y perdiendo ya una valiosa ventaja respecto a Loeb, que consiguió la victoria sobre una superficie que tiene completamente dominada. Segundo fue el español Dani Sordo a los mandos de su MINI, sorprendiendo a muchos aficionados que no esperaban un arranque tan prometedor del cántabro. Una de las decepciones fue sin duda Mikko Hirvonen, el actual piloto de Citroën parecía dispuesto a disputarle la victoria a su compañero francés, aunque el finlandés no estuvo del todo acertado, y se tuvo que conformar con la cuarta posición, cediendo el último puesto de podio a un Petter Solberg que parece reencontrarse en cierta medida con su pasado glorioso.

Hirvonen parte como favorito

Mikko Hirvonen parte como favorito para la 60 edición del Rally de Suecia, tras ser el ganador en las dos últimas ediciones. El finlandés tiene completamente dominado el arte de conducir sobre la nieve y el hielo, al desarrollar su talento en un ambiente que mucho tiene que ver con las condiciones que los pilotos se encontrarán en Suecia. Hirvonen se muestra confiado, y afirma que "mi único objetivo es lograr la victoria, tras conseguirlo en los dos Hirvonen: "Mi único objetivo es lograr la victoria" últimos años", antes de añadir que "todos tendremos los mismos neumáticos de principio a fin, y creo que eso hará que la clasificación esté más apretada". Aunque pueda parecer contradictorio, la llegada a Citroën del finlandés puede favorecer los intereses de Sebastien Loeb en el Rally de Suecia, dada la experiencia del ex piloto de Ford en los reglajes para el coche sobre superficie de nieve. El francés ha comentado que "Mikko ha traído consigo toda su experiencia, y nos ha ayudado en los reglajes del DS3 WRC sobre nieve y hielo. He probado sus reglajes y han ido de maravilla desde el primer momento". Sin embargo, la prueba nórdica por excelencia no es el punto fuerte de un Loeb que tan solo ha conseguido ganar en la edición de 2004. "No destaco en este tipo de terreno, aunque me divierto corriendo aquí, es una de las pruebas más divertidas del campeonato", afirmó el ocho veces campeón del mundo.

Los Ford aspiran al podio

Los principales enemigos de los pilotos de Citroën serán Jari-Matti Latvala y su compañero de equipo Petter Solberg, ambos pilotando el Ford Fiesta RS WRC. El podio de Solberg en Monte Carlo pone de manifiesto el evidente potencial del Ford, algo que quieren aprovechar tanto el noruego como Latvala para intentar subirse a lo más alto en Suecia, si bien el podio es un objetivo más realista, ante el potencial de Citroën con Hirvonen al mando. Tanto Latvala como Solberg ya saben lo que es ganar en esta prueba, Latvala: "Queremos entrar en el podio" algo que esperan repetir si la suerte se pone de su lado. "El objetivo es lograr entrar en el podio", dijo Latvala. Solberg también puede presumir de su amplia experiencia en este tipo de superficie, además el piloto tiene una propiedad cercana a alguno de los tramos de la prueba, por lo que su conocimiento sobre las características más técnicas del rally debería estar fuera de toda duda. El noruego ha afirmado que "es un rally muy divertido, y que se adentre en mi país (Noruega) me produce una sensación muy especial", añadiendo que "solo he disfrutado de dos días de test, pero no me importa porque domino bien el terreno. Ford tiene una gran historia en este rally, y tanto Jari (Latvala) como yo esperamos mejorarla".

Dani Sordo, otro piloto a tener en cuenta

La buena actuación del cántabro en Monte Carlo tras ser segundo no ha pasado desapercibida en el mundo del rally. El piloto de MINI llega al Rally de Suecia con la esperanza de lograr otro podio, aunque consciente de que los pilotos nórdicos podrían cerrarle las puertas, al estar mucho más familiarizados Dani Sordo: "Será complicado tener el mismo nivel que los nórdicos" con la prueba. Dani Sordo no compitió el pasado año en este rally, al comenzar su andadura en el campeonato 2011 ya pasada la prueba. "Los test me han venido muy bien, ya que el año pasado no competí aquí y ya llevaba dos años sin conducir sobre nieve o hielo, así que ahora podré afrontar la prueba con más garantías. Será complicado tener el mismo nivel que los nórdicos, pero intentaremos hacer el mejor papel posible, como en Monte Carlo", dijo el piloto de MINI.

Además de los ya tratados, otros muchos pilotos aspiran a dar la campanada en Suecia. Habrá que poner especial atención sobre Ostberg, quien no estuvo en Monte Carlo y que participará con un Ford. El joven Ott Tanak sigue siendo el centro de atención de todos los "caza promesas", y una buena actuación en Suecia del piloto daría mucho que hablar. También participará Al-Attiyah tras su fiasco en el Rally Dakar de este año.

El itinerario del Rally de Suecia 2012

La 60 edición del Rally de Suecia traerá consigo alguna que otra novedad. Especialmente destacada es la que atañe al orden de salida de los pilotos, y es que estos podrán elegir la posición en la que desean partir en las especiales en función del Shakedown, y de la posición lograda en el mismo. Esto puede ser beneficioso para hombres como Loeb, que se han estado quejando durante los últimos meses e incluso años de los inconvenientes que supone abrir pista. "El sistema anterior era injusto, siempre perjudicaba al líder del campeonato; aunque no será fácil escoger la posición idónea para salir".

Tras esta "sesión de calificación" los pilotos tomarán la salida oficial del rally el jueves a las 20:04 horas, completando así la primera especial (Karsltad). El viernes será uno de los días más duros de competición, comenzando las especiales a las 08:04 y terminando algunos pilotos casi a las 20:00 horas. Serán un total de nueve pruebas, siete de ellas en territorio noruego, lo que supone una novedad para este año, con el consiguiente desconocimiento de los tramos para los pilotos.

Especiales del viernes, 10 de febrero: SS2- Mitandersfors (08:04) / SS3- Opaker 1 (09:28) / SS4- Kirkenaer 1 (10:03) / SS5- Finnskogen 1 (10:38) / SS6- Opaker 2 (12:48) / SS7- Kirkenaer 2 (13:23) / SS8- Finnskogen 2 (13:58) / SS9- Torsby (16:05) / SS10- Karlstad 2 (19:20)

El sábado traerá consigo pruebas más conocidas para los pilotos, al estar algunas incluídas en los pasados rallies. Serán un total de ocho especiales. El día de competición comenzará a las 07:58 y terminará alrededor de las 18:30 horas. Algo más corto que el día anterior, con una especial menos y con etapas más conocidas, por lo que se espera que sea un poco menos exigente que el viernes.

Especiales del sábado, 11 de febrero: SS11- Vargasen 1 (07:58) / SS12- Sagen 1 (09:46) / SS13- Fredriksberg 1 (10:46) / SS14- Hagfors Sprint 1 (12:03) / SS15- Vargasen 2 (13:46) / SS16- Sagen 2 (15:34) / SS17- Fredriksberg 2 (16:34) / SS18- Hagfors Sprint 2 (17:51)

El Rally concluirá el domingo 12 de febrero, tras la disputa de 6 especiales ese mismo día. Tendrá lugar además la Power Stage, correspondiente al tramo Hagfors 2, y que tendrá lugar a las 14:11 horas, concluyendo esta edición 2012 del rally nórdico.

Especiales del domingo, 12 de febrero: SS19- Lesjöfors 1 (08:34) / SS20- Rammen 1 (09:10) / SS21- Hagfors 1 (09:59) / SS22- Lesjöfors 2 (12:08) / SS23- Rammen 2 (12:44) / SS24, Power Stage- Hagfors 2 (14:11)

En total se recorrerán 1,842 kilómetros, de los cuales 349 serán cronometrados. Suecia y Noruega serán los países encargados de albergar esta segunda prueba puntuable para el campeonato del mundo. Un rally marcado por las condiciones meteorológicas, donde la nieve y el hielo serán los principales enemigos a evitar.

La meteorología será protagonista

Si algo se caracteriza el Rally de Suecia es por las dificultades que la naturaleza impone a los pilotos. La clásica prueba no sería diferente de otras muchas de no ser por la nieve, el hielo y sus bajas temperaturas. Todo ello custodiado casi siempre por un paradójico sol. El foco de todos los fenómenos que nos encontremos a lo largo del rally es, sin duda, el frío. Las temperaturas podrían bajar hasta los -20ºC durante el fin de semana que dure la competición, siendo esto un inconveniente a primeras horas de la mañana y al caer la noche. Antes de proteger el coche es necesario que los pilotos se protejan a sí mismos de los inconvenientes que el ambiente sueco les pueda conllevar. Casi todos optarán por llevar un refuerzo en su mono, en incluso en los botines. Las gafas de sol o anti-reflejo serán un objeto casi obligatorio, para evitar las molestias que puede producir el reflejo del sol en la nieve, algo similar a lo que ocurre en las estaciones de esquí. También los mecánicos sufrirán cuando les toque trabajar, y será poco habitual encontrarse algún "valiente" que se atreva a no llevar puesto un gorro o guantes.

En cuanto al aspecto técnico del coche, es evidente que tales condiciones meteorológicas afectan en gran medida al rendimiento de la máquina. Las ruedas con clavos serán los neumáticos que monten todos y cada uno de los pilotos. Los llamados "neumáticos de invierno" son más que habituales entre la población del norte de Europa, y son perfectamente válidos para la conducción sobre hielo y nieve, evitando en gran medida el deslizamiento característico con el asfalto en tales condiciones. Se calcula que los neumáticos normales pierden efectividad a partir de 6ºC para abajo. Los clavos no son la única Los neumáticos con clavos reducen la distancia de frenado a la mitad diferencia entre los neumáticos normales y de invierno, sino que estos últimos tienen un mayor número de aristas, y el compuesto de goma es diferente, lo que permite una mayor adherencia en carreteras con nieve o hielo. El dibujo también tiene una mayor profundidad, entorno a los 2 o 3 milímetros más. El rendimiento de estos neumáticos se notará en las curvas rápidas, así como en las frenadas. Se calcula que la distancia de frenado con neumáticos con clavos es la mitad que con neumáticos normales.

Lo que está claro, es que ni con neumáticos con claves se consigue un comportamiento en el coche similar al de condiciones normales. La inestabilidad en la máquina será una constante durante los cuatro días de competición. La técnica de conducción necesaria en este tipo de condiciones es algo de lo que muy pocos pueden presumir, y donde los nórdicos tendrán su principal baza. Loeb es el único no nórdico que ha conseguido la victoria en Suecia.