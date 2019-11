Carlos Sainz: "Es una de las mejores carreras que he hecho nunca"

Gran remontada de Carlos Sainz en el Circuito de Sepang. Después de una clasificación en la que el madrileño sufrió las consecuencias de la imprevisibilidad meteorológica de Malasia y acabó cometiendo un error que le llevó a la decimoquinta posición, hoy ha conseguido llevar al monoplaza al octavo puesto, justo por detrás del otro piloto de Toro Rosso, Max Verstappen, que partía sexto en la parrilla.

"Contentísimo, creo que es una de las mejores carreras que he hecho nunca", declaraba un sonriente Sainz ante la prensa. Además, como han destacado el resto de corredores durante el fin de semana, afirmaba que el gran premio ha sido "durísimo, desde la primera vuelta" debido a las altas temperaturas. No obstante, opina que un piloto realmente no sufre este hándicap mientras corre, sino que se da cuenta de ello una vez que llega a la bandera a cuadros: "Lo bueno es que cuando corres con la adrenalina se te olvida un poco y no te das cuenta. Pero cuando acabas sí que eres consciente de que has estado casi dos horas subido en un coche a 60 grados, y cuesta".

Foto: MARCA

Por otro lado, el piloto de 20 años ha hablado de la estrategia del equipo,la cual, según él, ha sido mejor para su compañero, que ha hecho tres paradas por las dos que ha realizado Sainz, explicando que "Max iba delante cuando salió el Safety Car y tenía preferencia para parar" y, por tanto, paró en el momento adecuado, ya que "lo ideal era hacerlo ahí para ir a tres paradas". Debido a esto, el holandés "ha acabado la carrera mucho más por delante", pero esta circunstancia no desanima al de Madrid, muy satisfecho por el resultado que le ha dado su estrategia: "Dos paradas era algo muy complicado de hacer, pero lo he conseguido y estoy contento".

Carlos Sainz tambien ha hecho referencia a su duelo con Max Verstappen, con el cual se encontró varias veces en la pista, debiendo "dejarlo pasar", ya que los dos pilotos iban "con estrategias distintas" y no debían estorbarse porque los Red Bull estaban cerca. "El equipo me ha pedido que lo dejase pasar y lo he hecho", aclaraba, pero, de todas formas, cree que si hubiera salido más adelante en la parrilla las cosas no hubieran cambiado mucho dado que "la séptima posición era lo máximo a lo que aspirar".

Por último, el piloto español no dudó en hacer un balance positivo de este segundo gran premio, olvidando su error en la Q2 ayer, compensado con esta octava posición: "Hemos sumado con los dos coches. Estamos demostrando que el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es difícil pero no imposible. Tenemos que seguir así porque hemos cuajado un fin de semana que habría sido muy bueno si no llega a ser por la clasificación".

Foto: www.carlossainz.es