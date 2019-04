Jorge Lorenzo: "Podría haber sido un poco más rápido"

El piloto mallorquín ha tenido el fin de semana soñado. Después de dominar en los entrenamientos libres y hacerse con la ‘pole position’, Jorge Lorenzo llegaba a la carrera con ganas de pelear por la victoria. Una victoria que no ha sido fácil a pesar de dominar la prueba desde que se apagó el semáforo hasta la caída de la bandera de cuadros. Unas primeras vueltas en las que Marc Márquez no permitía que Lorenzo se escapase, pero finalmente, el piloto de Yamaha ha podido ganar unos segundos de ventaja que le han permitido llevarse la victoria y el liderato del Mundial.

A pesar de estar empatado a puntos con Valentino Rossi, Jorge Lorenzo es el líder del Mundial, ya que ha conseguido más victorias que su compañero, además de ganar la última prueba. De todos modos, el piloto español ha reconocido que su ritmo podría haber sido más fuerte si hubiera sido necesario, y en este sentido ha declarado: “No ha sido una carrera perfecta porque al final no he tenido la necesidad de apretar más, podría haber sido un poco más rápido. Tenía un margen, no lo suficiente como para estar cómodo, pero lo suficiente como para arriesgar menos. Empujé al principio de la carrera y di el máximo para escaparme de Marc”.

El piloto de Yamaha se ha llevado una victoria importantísima de cara al Mundial. Una carrera que nadie se la ha regalado al piloto mallorquín, ya que Marc Márquez ha apretado en todo momento a Lorenzo para ver si este cometía un error que finalmente no ha llegado. “Esperaba rodar al principio de carrera en un ritmo más o menos de 1:55.9, pero con el depósito de combustible lleno, y también después de la Moto2 la pista parecía tener un poco menos de agarre, no fue posible. Por suerte para mí, después de un par de vueltas empecé a frenar mejor con menos combustible en el depósito y empezaba a entrar en las curvas más rápido que al principio. Creo que he mejorado mis tiempos sólo una décima de segundo, pero he conseguido una ventaja de seis décimas en una vuelta y pronto he podido subir a un segundo. He tenido la oportunidad de alejarme poco a poco y ganar la carrera”, ha finalizado Lorenzo.