Previa del Gran Premio de MotoGP de España 2024: información, horarios y dónde ver

El cálido ambiente andaluz, las gradas llenas, un trazado exigente pero conocido por todos y el gran nivel de varios pilotos hacen de este un emocionante e imperdible Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España.

Just a normal dawn in Jerez during the #SpanishGP 🇪🇸 weekend 🤩



What a great atmosphere! ✨#MotoGP pic.twitter.com/oMTneyTExA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2024

La cuarta jornada del Mundial de Velocidad se disputará entre el 26 y el 28 de abril y se correrá en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El circuito

Este trazado fue inaugurado en 1985 y es uno de los más emblemáticos del calendario actual. Sus 4,4 kilómetros de longitud y sus 13 curvas de baja, media y alta velocidad lo convierten en un circuito técnico en en el que cada trazada y cada frenada es fundamental para anteponerse a los rivales, siendo la última curva su mayor atractivo por ser el lugar ideal para adelantar.

🏁 @MotoGP is back in Europe for the #SpanishGP. The Jerez circuit is very demanding and offering no respite for the tires. Michelin is bringing a front tire with a new compound for the 1st time

But before, let's rewind the best moments from the 2023 edition.🏍️🌬️#MichelinMotoGP pic.twitter.com/gAzZp0zPUU — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) April 23, 2024

Una tradición que perdura en el tiempo

Este Gran Premio solía coincidir con el puente del 1º de mayo, aspecto que facilitaba el desplazamiento de fanáticos de todo el país hasta Jerez de la Frontera. Aunque la fecha se ha modificado, la tradición de acudir a este evento deportivo se mantiene y cada año se organizan caravanas y eventos paralelos a la carrera.

Por ejemplo, para este 2024, están programadas La Gran Caravana Motera, la inauguración del Garage Motor' de Estrella Galicia 0.0 y se celebrará la Entrega de los VI Premios del Motor Ciudad de Jerez que tendrá como invitados a la familia Sainz (padre e hijo), a Sito Pons, Francesco Bagnaia y Gigi Dall'Igna, entre otras figuras del deporte motor.

Un fin de semana para brillar en casa

Once pilotos de la parrilla son españoles y aunque no todos cuentan con el mismo rendimiento, sin duda todos quieren lucirse ante su público en una pista que conocen de principio a fin.

Iconic track ✅ Passionate fans ✅@88jorgemartin and Maverick detail how prestigious it would be for them to take a #MotoGP win in Jerez 🏆🤩#SpanishGP 🇪🇸 | VIDEO 👇https://t.co/O68joueG2U — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2024

Entre los locales, los más opcionados para subir al podio son Jorge Martín, actual líder del mundial; Marc Márquez quien ya ganó en Jerez en el 2014, 2018 y 2019; Maverick Viñales, el absoluto dominador en el último GP en Austin y Pedro Acosta, el 'rookie' que está brillando en el pista y rompiendo récords. Sin embargo, esto es MotoGP y todo puede pasar en esta carrera que promete duelos interesantes.

La clave: no cometer errores

Jorge Martín vivirá un fin de semana fundamental para tratar de mantenerse en lo más alto del campeonato, actualmente es líder con 80 puntos, seguido de Enea Bastianini con 21 unidades menos. Así que el piloto de Pramac deberá tener cabeza fría para mantener su consistencia y asegurarse, por lo menos, un lugar en los podios del sábado y del domingo.

'Martinator' solo ha faltado al podio del domingo del GP de las Américas. Fue el ganador del Gran Premio de Portugal y el vencedor de la Sprint en Qatar. Además, fue tercero en la carrera en Losail y tercero en las Sprints de Portimao y Austin.

Por otro lado, Marc Márquez tendrá una carrera de redención en un circuito en el que sabe lo que es subirse al podio, pero también lo que es caerse allí.

Old friends meeting in Seville today 👀@marcmarquez93 & @alexmarquez73 🤝 @joaquinarte



Stay tuned to find out what they've been up to ahead of the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/gQ98RnwSiy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2024

El #93 se subió al podio en Jerez de forma consecutiva entre 2012 y 2019. Al año siguiente, la historia cambió, una caída allí en el circuito andaluz lo alejó nueve meses de las pistas por una lesión en su húmero derecho, desde entonces, el múltiple campeón del mundo ha batallado para volver a ser protagonista del Mundial.

A veces se sonríe y otras se aprende! Hoy hemos vuelto a ser competitivos y lo hemos disfrutado. La siguiente más y mejor!💪🏼



Sometimes we smile, others we learn! Today we’ve been competitive again and we enjoyed it. More and better for the next time!#MM93 #AmericasGP pic.twitter.com/4bXGUadGxA — Marc Márquez (@marcmarquez93) April 14, 2024

Ahora, pilotando la Ducati de Gresini, el panorama es más alentador para el de Cervera que ha logrado subirse al podio en las Sprints de Portugal y de Estados Unidos. En este último Gran Premio incluso logró liderar la carrera del domingo, pero un fallo en su freno delantero lo alejó del sueño de ser vencedor en su circuito predilecto.

Ducati busca volver a lo más alto

A pesar del triunfo de Francesco Bagnaia en la carrera inaugural en Losail, un abandono en Portimao y un quinto lugar en Austin han menguado el protagonismo del vigente campeón. Actualmente, 'Pecco' es quinto en la clasificación general con 50 unidades, así que Jerez es la ocasión ideal para el piloto italiano para demostrar si está o no para la disputa del título del 2024.

"We are facing some problems that are slowing us down"🎙️- @PeccoBagnaia



No big expectations for the reigning World Champion, but he's confident that he will bounce back sooner than later 👍#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/297GSOpViQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2024

Su compañero de equipo, Enea Bastianini es segundo en el Mundial con 59 unidades. Ocupó el segundo escalón del podio en Portugal y el tercero en el GP de las Américas, ahora la 'Bestia' tiene la oportunidad de volver a destacarse y así mantenerse como ficha clave de Ducati y por qué no, renovar con los de Borgo Panigale.

Acosta y la oportunidad para romper más récords

Las expectativas sobre el ascenso de Pedro Acosta a la categoría reina del motociclismo eran altas, aún así, el 'tiburón de Mazarrón' ha logrado superarlas. Dos podios (en Portimao y Austin) y haberse convertido en el piloto más joven de la historia en repetir podio hacen posible la idea de pensar en la hazaña de ganar en casa en este fin de semana.

Breaking one record after the other 💥



But there are a few more boxes to tick for @37_pedroacosta! Which one will be next? 👀✅#MotoGP pic.twitter.com/bAqVULLu6W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 24, 2024

El de GasGas, a sus 19 años podría convertirse en el piloto más joven en ganar una carrera de MotoGP y sin duda Jerez sería un sitio especial para hacerse del récord. En caso de no ganar, pero de subirse al podio, Acosta también tendría marca propia con el hecho de hilar tres podios consecutivos a tan corta edad.

Acosta ya sabe lo que es ser victorioso en Jerez, carrera que ganó en su paso por Moto3. Ahora, en MotoGP, el 'rookie' es cuarto en la clasificación general con 54 puntos, en medio de pilotos con más experiencia y recorrido.

Viñales y la oportunidad de volver a brillar

El Gran Premio de Austin fue redondo para Maverick Viñales con pole position, victorias en la carrera corta del sábado y en la carrera principal del domingo, además de la vuelta rápida y el récord de ser el único piloto que ha ganado con tres marcas diferentes (Aprilia, Suzuki y Yamaha) en la historia del Mundial.

"We are facing some problems that are slowing us down"🎙️- @PeccoBagnaia



No big expectations for the reigning World Champion, but he's confident that he will bounce back sooner than later 👍#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/297GSOpViQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 25, 2024

Viñales ahora es tercero en el campeonato con 56 puntos y sin duda lo vivido en el GP de las Américas es un buen aliciente para destacarse en este fin de semana ante su público.

Jerez le mide el aceite al campeonato

El Gran Premio de España suele ser un medidor de lo que será el resto de la temporada en cuanto a rendimiento, por esto, no es casualidad que durante este fin de semana tres equipos hagan uso de sus 'Wildcards'

Feeling the love of his home crowd! 🫶@26_DaniPedrosa had a weekend to remember last year in Jerez! What can he achieve at the 2024 #SpanishGP? 🇪🇸👀#MotoGP pic.twitter.com/tOUvitgnFs — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 23, 2024

Dani Pedrosa volverá como comodín a las pistas, arriba de la RC16 de KTM. A pesar de haber dejado la categoría reina del motociclismo en 2018, el año pasado sorprendió a todos en este mismo Gran Premio de España como probador al terminar sexto en la carrera Sprint y en el séptimo lugar de la carrera principal.

Junto a Pedrosa también correrán Stefan Bradl (Honda) y Lorenzo Savadori (Aprilia), en búsqueda de probar mejoras para las motos de 2024.

Donde Ver el Gran Premio de España

Ya sabes que en 2024 el campeonato del mundo de MotoGP puede verse en España de distintas formas. La principal opción para ver el GP de España de manera legal es DAZN, al contar con los derechos de retransmisión para todo el año. Puedes acceder a la plataforma tanto en sus propias aplicaciones como en los servicios de televisión de Movistar + (con el paquete 'Deportes') o de Vodafone.

Por otra parte, el Mundial de MotoGP, con todas las carreras y los entrenamientos, también se puede ver en el VideoPass, la propia plataforma de pago del campeonato. Cuesta 139.99 euros en su cuota anual. Es en inglés, pero también podrás acceder a contenidos como el archivo histórico.

Y por último, en Vavel.com podrás vivir en directo las sesiones más importantes, seguir de primera mano todas las noticias del fin de semana y acceder a toda la Información

Horarios del Gran Premio de España 2024

Viernes

09:00 horas: FP1 Moto3

09:50 horas: FP1 Moto2

10:45 horas: FP1 MotoGP

13:15 horas: FP2 Moto3

14:05 horas: FP2 Moto2

15:00 horas: FP2 MotoGP

08:40 horas: FP3 Moto3

09:25 horas: FP3 Moto2

10:10 horas: FP3 MotoGP

10:50 horas: QP1 MotoGP

11:15 horas: QP2 MotoGP

12:50 horas: QP1 Moto3

13:15 horas: QP2 Moto3

13:45 horas: QP1 Moto2

14:10 horas: QP2 Moto2

15:00 horas: Tissot Sprint Race

09:40 horas: Warm up MotoGP

11:00 horas: Carrera Moto3

12:15 horas: Carrera Moto2

14:00 horas: Carrera MotoGP