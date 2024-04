El riesgo y la velocidad forman parte del día a día para los pilotos de MotoGP. El motociclismo no sería lo que es a hoy en día sin hazañas grandiosas recordadas de generación a generación por pilotos históricos como Jorge Lorenzo o Marc Márquez. Sin embargo, hay ocasiones en la que las tragedias se hacen fuertes y surgen las opiniones de que todo no es válido. De este modo, surge el debate sobre la seguridad en el campeonato y cómo compaginarse con la velocidad.

Actualmente, la existencia de elementos de seguridad y controles exhaustivos alrededor de cada trazado del calendario es habitual. De los errores se aprende. En MotoGP, han tomado consciencia de ello.

