Al igual que en otras disciplinas de la vida, MotoGP se está tomando muy en serio eso de adaptarse o morir. Difícil sí, pero no imposible. Con el paso de las temporadas, el campeonato afronta nuevos retos y los protagonistas crecen con ello. Las nuevas generaciones y avances tecnológicos acechan en la sombra con ansias de que pronto les llegue el momento.

La competición es fiel reflejo de la sociedad, y es por ello, que sus organizadores trabajan por conducirla por un camino en el que la sostenibilidad ambiental y las innovaciones tecnológicas mantengan el mismo rumbo. Desde cambios de normativas que lo faciliten pasando por medidas responsables, MotoGP espera convertirse en los próximos años en el modelo a seguir para otras competiciones de motor.

On top of the podium with three different manufacturers! 🥇



Maverick added his name in the history books as he's the first rider to achieve this feat in the #MotoGP era! 👏#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/fQEoeSvJVF — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 17, 2024

La aerodinámica presente

La presencia reciente de nuevas tecnologías, como las famosas aletas traseras, está cambiando el modus operandi de trabajo y diseño de las motos de la Categoría Reina. Es fácil de identificar los principales cambios si echamos la vista atrás y observamos cómo eran las motos de hace apenas 10 años, en la que el factor humano era superior al tecnológico. Actualmente no. Las tecnologías ganan protagonismo: en estos primeros Grandes Premios ha quedado claro que el rendimiento de las aerodinámicas Ducati y KTM fueron claves para colocarles entre las primeras posiciones.

A race for the ages in Austin! 🔥



Look back at the very best action of a stunner in Texas! 🤠#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/bOqoAgbbRU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 16, 2024

En la lucha por esta balanza, Dorna trabaja por regular su entrada, aunque hasta el momento no hay establecido, es por ello, que en las próximas temporadas podríamos ver motos con más de dos aletas, delantera o trasera, e incluso con nuevos elementos propios de competiciones de las cuatro ruedas. Solo los ingenieros de las fábricas presentes saben qué vendrá.

MotoGP cuenta con todas las motos participantes con más de una aleta / Fuente: MotoGP

La lucha por la sostenibilidad

En esta presencia, toma valor otro de los factores que marca el rumbo de MotoGP: la importancia de mantener un Mundial sostenible y respetuoso con el medioambiente. Durante más de nueve meses, MotoGP se desplaza a lo largo y ancho del globo terráqueo, descubriendo y conociendo nuevas culturas, pero también invirtiendo cifras estratosféricas de contaminación.

Aviones privados, autobuses, camiones, las propias motos... unos modelos de transporte que hacen que MotoGP se plantee realizar cambios desde su base. Tal y como recoge Motorsport, a partir del próximo año, el reglamento de la federación internacional para el Campeonato del Mundo de Gran Premio FIM, "exigen el uso de combustibles de origen no fósil en un 40% como mínimo, aumentando al 100% de origen no fósil a partir de 2027".

La implantación de esta medida sirve de guía a otras competiciones. Además, en cuanto a las dudas sobre cuántos grandes premios conformarán cada temporada, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, expresó su objetivo de establecer en 22 la cifra límite. De este modo, en los próximos años desaparecerían algunas de las citas de la Península Ibérica, como Jerez o Aragón, dando mayor importancia a la entrada de trazados nuevos, como fue el reciente caso del Gran Premio de India.

Estos cambios implicarían mayor globalización de la competición, presente en países nunca explorados, al mismo tiempo que un punto negativo por impulsar la contaminación. A pesar de ello, desde Dorna trabajan por reducir esas diferencias e identificar MotoGP como una competición sostenible.

En la temporada 2024, las MotoGP están obligadas a usar un 40% de combustible no fósiles, extendiéndose dicho porcentaje hasta 2027 / Fuente: MotoGP

La globalización de MotoGP

Para lograr dichos objetivos, MotoGP debe convertirse en una competencia mundialista. Ya no solo por competir en los diferentes trazados alrededor del mundo, sino por incluir entre sus filas la diversidad: personas de cualquier nacionalidad, e incluso, mujeres.

Durante muchos años ha existido el debate dentro del paddock de por qué en la Categoría Reina no había ninguna mujer. En categorías como Moto2 y Moto3 sí ha sido posible con la presencia de campeonas como Ana Carrasco y María Herrera. Ahora, aunque aún no cuentan con mujeres presentes en el calendario, sí se ha dado un paso en grande al crear un competición específica para aquellas amantes de las dos ruedas compitan en igualdad de condiciones por convertirse en Campeonas del Mundo. Quién sabe si esas futuras campeonas pueden tener la oportunidad de hacerlo sobre una MotoGP.

Imagen de la presentación oficial del Campeonato mundialista de Motociclismo femenino en el Circuito de Jerez / Fuente: MotoGP

El Campeonato del Mundo de Motociclismo Femenino, según recoge la web oficial de MotoGP, pretende ampliar el acceso de las mujeres al motociclismo de élite y crear una plataforma de representación para las pilotos. De cara a este primer año, el campeonato espera disputar al menos seis rondas, con dos carreras en cada una de ella. Jorge Viegas, presidente de la FIM, confesó en su presentación en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto la importancia de esta inclusión: "Es un Campeonato en el que queremos que las mujeres sean profesionales. No es un paso a otra categoría, queremos que las mujeres que corran aquí puedan ganarse un sueldo como pilotos, como profesionales. Esperamos empezar en marzo o abril del año que viene".

En definitiva, MotoGP trabaja por adaptarse a las necesidades y demandas que la sociedad vive en estos tiempos. La sostenibilidad, la igualdad de condiciones, e incluso, la presencia de controles tecnológicos son algunos de los principales ejes de este cambio que espera ser revolucionario. Como es comprensible, con el futuro aparecerán nuevos que, esperemos, ayuden a que MotoGP crezca aún más por otros 75 años y más. Solo queda esperar y disfrutar de la actual temporada. El futuro pronto llegará.