Carlos Sainz quiere unanimidad en las sanciones

Carlos Sainz fue penalizado con 5 segundos en la carrera de México pero no fue el único. Max Verstappen y Sebastian Vettel también sufrieron sanciones que les bajaron a los dos del podio, ese que primero ocupó el de Red Bull y después el de Ferrari para acabar perdiéndolo los dos en favor de Daniel Ricciardo (que cruzó la línea de meta en quinto lugar). Pero también hubo que mantuvo su posición final intacta como Lewis Hamilton, quien ganó el Gran Premio y no recibió sanción por saltarse la chicane en la primera curva.



Ante comportamientos como este Carlos Sainz reconoce que es muy difícil saber en carrera cuándo vas a ser penalizado o no y pide que se analicen los casos uno por uno: "La Fórmula 1 necesita establecer una unanimidad en relación a estos temas. O tratas todos los accidentes uno por uno, o pones una norma fija, como la de cambiar de dirección en la frenada", analiza el de Toro Rosso. El madrileño asegura que "hoy en día es difícil saber que va a ocurrir si arriesgas a hacer un movimiento al límite, te arriesgas a una penalización, o tal vez no". Sainz optaría por establecer los mismos comisarios en todas las carreras para conseguir juicios más justos: “He dicho eso durante toda mi carrera en F1", ratifica. Es consciente de que "en cada carrera habrá opiniones distintas" pero defiende que como pilotos necesitan competir con eso claro en sus mentes y necesitan saber lo que los comisarios van a pensar cuando hagan un movimiento.



En México, Carlos sufrió una penalización por sacar a Fernando Alonso a la hierba en la salida y define las quejas por radio como "la forma más sencilla y asequible que hay para adelantar a un piloto". Entiende estas maniobras como una estrategia en carrera: "Siempre te puedes quejar por la radio. Probablemente yo habría hecho lo mismo, abrir la radio y pedir una sanción, todos los hacemos. Realmente no me importa, todos estamos excitados cuando hablamos por radio, así que no le culpo por ello. Sólo pienso que la sanción es un poco rigurosa por parte de los comisarios", dijo para Motorsport.



El piloto español explicó cómo vivió él ese momento desde dentro de su monoplaza: "Al principio no puedes ver 360 grados, es muy difícil. Cuando lo vi lo miré tarde, pero no fue como si él estuviera a mi lado. Cuando miré en el espejo rápidamente retrocedí. Escuché que hubo mucha gente quejándose y no hubo penalizaciones", afirma al respecto. Carlos, que la semana pasada aseguraba que luchar con Fernando Alonso por el quinto puesto había sido especial, siente ahora lo ocurrido con el asturiano en pista: "Obviamente, si pongo a Fernando en una situación peligrosa, lo siento, pero estamos en la carrera y es la primera vuelta. No voy a regalar una posición de forma gratuita", asegura. Aún así el de Toro Rosso sigue convencido de que se debería establecer un reglamento único que judge a todos los pilotos por igual y los ayude a saber cual serán las consecuencias de sus actos: "Después de ver a Fernando en la hierba no sabía si pensar que era una sanción o un gran movimiento", ha finalizado.