Anuario VAVEL MotoGP 2017: Johann Zarco, una temporada de ensueño

Johann Zarco ha realizado una temporada de ensueño encima de su Yamaha. Sin puntuar en Qatar, el francés no logró comenzar con buen pie el campeonato. Aún así, Argentina, América y Jerez fueron partícipes de un pequeño atisbo de lo que decantaría el Mundial de MotoGP para Zarco. Una segunda posición en su tierra natal, dieron comienzo a una serie de carreras con altibajos, sin seguir una línea regular. Aún así, la gira asiática del francés fue bastante productiva, consiguiendo salir en primera línea en las tres citas y yendo de menos a más con la tercera posición en Malasia. Así, Zarco terminaría la temporada consiguiendo la segunda posición en parrilla y en carrera.

Johann Zarco, una montaña rusa

El francés ha sido lo más parecido a una montaña rusa esta temporada. Sin lugar a duda, si algo no ha destacado en Zarco, ha sido la regularidad. En Qatar, aún consiguiendo la cuarta posición en la parrilla de salida, el del Tech3 se fue al suelo en la decimocuarta vuelta. En Argentina, el francés dejó claro por qué había salido Campeón del Mundo años anteriores en la categoría de plata: decimocuarta posición en parrilla para cruzar línea de meta en quinto lugar. En la última cita de la primera gira del año, Estados Unidos, Zarco conseguía una quinta posición que le hacía superar la veintena de puntos en su casillero.

En la segunda etapa de la temporada, en la gira europea, Zarco ha sido muy irregular. En la primera cita europea, el francés superaba los resultados obtenidos en la primera parte de la temporada. En Jerez, lograba la cuarta posición quedándose a tres segundos del tercer puesto defendido por Jorge Lorenzo. En Francia, tierra natal del 5, lograba su mejor resultado: segunda posición. A partir de aquí, Johann comienza a no cosechar buenos resultados ni en parrilla ni en carrera. En Italia, el francés se hace con la undécima posición y lográ remontar cuatro posiciones a su paso por línea de meta. Una séptima posición que nada tiene que ver con lo cosechado en citas anteriores a la italiana. En Cataluña, Zarco consigue la decimacuarta posición en parrilla de salida para pasar por línea de meta en quinto lugar.

Holanda, Alemania y República Checa son momentos para olvidar en la temporada del francés. Sin lugar a duda, estos tres circuitos no serán del agrado de Zarco la próxima temporada. En tierras holandesas, Zarco conseguía hacerse con la primera posición de salida; en carrera, quedaría relegado a la decimocuarta posición consiguiendo solo dos puntos en su casillero. En Alemania, Zarco conseguía remontar diez posiciones para cruzar la línea de meta en novena posición. En República Checa, al igual que en Holanda, no hubo remontada. Zarco salía en décima posición para acabar dos puestos detrás del cosechado en las clasificatorias.

Austria y Gran Bretaña fueron un atisbo de luz para el francés que, tras cosechar unos muy malos resultados, conseguía la quinta y la sexta posición respectivamente. Pero, de nuevo, Zarco realiza una muy mala carrera. Tanto es así que, en San Marino, el francés cosecha su peor resultado: decimoquinto. En la penúltima cita española del año, Aragón, el francés no tuvo un buen inicio y un buen final. Zarco conseguía la undécima posición y solo remontaba dos posiciones a su paso por línea de meta.

Con cambio de continente, Asia, Zarco comenzaba a mejorar e iba de menos a más. Japón fue la primera piedra, aunque no la mejor de las tres siguientes. Tras conseguir la primera posición en parrilla de salida, el francés cruzaba línea de meta en octava posición. Un mal resultado para él si se tienen en cuenta los resultados obtenidos en años anteriores: primera y segunda posición. En Australia, Zarco conseguía la tercera posición en parrilla para acabar en cuarta posición por detrás de sus dos compañeros de Yamaha. Malasia sería el punto culmen de esta gira asiática: tercera posición. De menos a más. Aún así, quedaba Valencia. La última gran cita del año la salvó con una segunda posición que quedará para el recuerdo.

Francia, un sueño hecho realidad

Zarco nunca había logrado una segunda posición en su tierra. El mejor resultado del francés en su tierra había sido una tercera posición conseguida en 2015 cuando se alzó con su primer Mundial de Moto2. Esta última temporada ha conseguido la segunda posición. Un sueño para Zarco. Primer año en MotoGP y se alza con una segunda posición muy peleada con Maverick Viñales. Fueron los primeros 20 puntos cosechados en su casillero de MotoGP. Si es cierto que, desde Francia hasta Malaysia, Zarco no logró subirse más al podio esta última temporada. A partir de Francia, el galo empezó a ser más irregular que de costumbre. "Me siento fantástico. Ha sido una gran carrera, he hecho una gran salida y desde el principio me he sentido muy fuerte. He intentado controlar los neumáticos. Cuando Viñales me adelantó, me costó seguirle el ritmo. Después me adelantó Rossi, que iba muy fuerte. Al final, entre ellos se pelearon y Valentino cayó, así que me he encontrado con la segunda plaza. Gracias por todo el apoyo de la afición. Voy a seguir apretando para conseguir más podio", expuso felizmente el francés al término del Gran Premio de Francia.

San Marino, un punto muy sufrido

Sin lugar a duda, si algún mal momento ha tenido Zarco esta temporada ese ha sido San Marino. Tras salir en sexta posición, Zarco iba séptimo en solitario a falta de unos metros para cruzar la línea de meta. Ahí, a unos 300 metros, su M1 de 160 kilos se quedó sin gasolina y tuvo que remolcarla hasta línea de meta para entrar en decimoquinta posición y lograr un punto. Su peor posición de esta pasada temporada. "Iba controlando a Redding y pensaba que sería séptimo. Pero me quedé sin gasolina ya en el curva 11. Comencé a ralentizar hasta que se paró. La recta se me hizo muy larga. Al final, un punto, es mejor que nada. Ha sido muy difícil. Hay que analizar lo que ha pasado", expuso el francés a final de carrera.

Humildad y tesón, las claves de Zarco

Si algo caracteriza al francés es su tesón y su humildad. Esa perserverancia que tiene Zarco en todas las decisiones que lleva a cabo encima de la moto son clave para que, junto con el trabajo, los logros lleguen. Unos logros que llegan bajo un lema por bandera: la humildad. Zarco sigue siendo el mismo piloto que ganó dos Campeonatos del Mundo de Moto2. Zarco sigue siendo aquel piloto que utiliza poco o nada las redes sociales, sin merchandising. Zarco sigue siendo aquel piloto cuya aspiración es que las motos lleguen a Francia y, poco a poco, se cree una afición al motociclismo en tierras francesas. Esta última temporada le han dado razones al francés para querer más, mucho más: un nuevo equipo, una nueva moto, un nuevo contrato,... No lo ha pedido. Sigue todo igual: ha renovado por el Tech3 y tiene una moto que no cumple lo deseado por él. Ahí sigue. Con ese trabajo, esa perserverancia y esa humildad que sigue llevando por bandera encima de su moto.

Zarco en el Gran Premio de Valencia - Lucas ADSC

La M1 cumple en el Tech3, no en Yamaha

Una M1 que cumple las espectativas marcadas por el Tech3, pero no cumple las del equipo oficial de Yamaha. Así, Zarco ha conseguido elevar a 258 puntos los conseguidos por el Tech3 con la M1 esta temporada. Han sido varias las carreras que, con la misma moto que Rossi y Viñales, Zarco ha conseguido quedar por delante de ambos. Por ejemplo, en Jerez, Zarco quedó en cuarta posición mientras que Viñales y Rossi quedaron en sexta y décima, respectivamente. Han sido muchas las carreras en las que Zarco ha demostrado que con una moto tan limitada como la M1, se pueden conseguir grandes resultados por encima incluso de los compañeros del equipo oficial de Yamaha. Sin lugar a duda, la M1 del Tech3 ha logrado los objetivos para un equipo como es el francés. No así para Yamaha.

Folger, del segundo puesto en Alemania a perderse el final del Mundial

Se sabía que la estrella del Tech3 iba a ser Zarco. El bicampeón del Mundo de Moto2 iba a ser la estrella del equipo de su país. Folger, por el contrario, llegaba (como Zarco) novato a la categoría reina del motociclismo, pero el alemán no había tenido la misma suerte que el francés en la categoría de plata. Aún así, Folger estaba dando la talla en su primer Mundial de MotoGP. Siete carreras puntuando con dos sendos sextos puestos en Argentina y Cataluña. En Holanda no hubo la misma suerte pues el alemán se cayó en la decimaséptima vuelta. Alemania sería increíble para Folger. Rompía con todas las espectativas y se hacía con el segundo puesto a solo tres segundos de Márquez. Y, lo más impresionante, a ocho del tercer clasificado, Dani Pedrosa. A partir de aquí, los resultados de Folger no fueron los esperados. Trece puntos en cinco carreras. Japón, Australia, Malaysia y Valencia, no verían a Folger subido a la Tech3 por culpa de una mononucleosis. Terminaba la temporada para el alemán con 84 puntos y la décima posición del Mundial.

Zarco en el Gran Premio de Valencia - Lucas ADSC

Temporada sin pagar la novatada

Siempre que uno llega como novato a algún sitio tiene que pagar la novatada. Él no lo ha hecho. Ha dejado sorprendidos a todos los pilotos de la parrilla de MotoGP. Se sabía del potencial que tenía el francés, pero no que fuera a demostrarlo en su primera temporada de MotoGP. Esta próxima temporada todo seguirá igual para Zarco: sigue en el Tech3. Tras varios resultados que no parecían alcanzables para el francés, Zarco sigue igual: sin merchandising, como sino existiera en redes sociales. Sigue con ese mismo tesón, con ese mismo trabajo que le abandera; pero con la humildad como principio inalienable para que, de cara a la próxima temporada, superé los objetivos, las expectativas, que él mismo se ha acrecentado como rookie del año.