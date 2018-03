Albert Arenas correrá en Argentina

Google Plus

Todo parecía ir bien para Albert Arenas durante el Gran Premio de Qatar, pero pasó algo que nadie desea y menos horas antes de disputar la primera carrera del año. El piloto del Ángel Nieto Team había salido al warm up de la mañana (hora española) y en una de las primeras vueltas que pudo hacer se tocó con otro piloto y se fue al suelo desafortunadamente aterrizando en su clavícula derecha, la cual se tocó nada más levantarse con cara de frustración: "Estábamos probando una nueva configuración en el cambio de la moto. No lo pude esquivar [a Masiá] y mi rueda delantera tocó con su trasera", declaró Arenas.

Tras la caída hubo que esperar unos minutos mientras el gerundense iba a la clínica para saber si finalmente tenía fractura y en ese caso si tendría que pasar por quirófano o no. La noticia se confirmó y dos días después se operó en Barcelona, pero aún no sabía si le daría tiempo para recuperarse y no perderse el próximo Gran Premio en Argentina.

Finalmente Albert ha dado la noticia de que disputará el fin de semana en el circuito de Termas de Rio Hondo: "He comenzado con la rehabilitación, pero ya tengo ganas de que llegue la semana que viene para poder comenzar a recuperarme con más ritmo. La idea es estar en Argentina, por eso decidimos operar con el Doctor Mir, con quien tengo mucha confianza. Como hay dos fines de semana de descanso, espero poder estar más cerca del 100% allí”, dictó el piloto de Moto3.

Albert Arenas en el GP de España 2017 | Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Una caída nunca está prevista y por ello esto ha sido un bache en el camino para el objetivo que se marcó el de Girona antes de comenzar la temporada, así que espera "aprender y rodar por el top 10", aunque "el gran paso sería llegar al podio". Pero por supuesto habrán muchos rivales fuertes y admite que los claros candidatos al título "son Jorge Martín y Arón Canet, además de contar con la presencia de Enea Bastianini".

Como se ha citado anteriormente, Albert Arenas quiere llegar a más en la tabla de clasificación tanto en carreras como en la del mundial, y los circuitos europeos que mejor se conoce pueden ayudarle a lograr esta meta que quiere conseguir. Por eso, el del Ángel Nieto Team ha confirmado "su preferencia por Le Mans y Montmeló, su circuito de casa".