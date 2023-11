Jaume Masiá, campeón de Moto3, muy crítico con Dirección de Carrera: "Les joda o no, ha ganado un español"

La carrera de Moto3 del Gran Premio de Catar ha estado marcada por la lucha por el campeonato, con el piloto de Algemesí Jaume Masiá defendiendo el liderato y con opción de ser campeón del mundo de la categoría pequeña, la cual ha aprovechado ganando la carrera y con su hasta hoy rival, Ayumu Sasaki, terminando en la 6.ª plaza.

Jaume Masiá rodando en el Circuito de Losail. Foto: Leopard Racing

“Quiero dar las gracias al equipo por creer en mí”, se ha limitado a decir, emocionado, en el parque cerrado tras lograr ser campeón.

Más tarde ha ofrecido una entrevista a DAZN, en la que ha declarado que “Es una sensación increíble. Son muchos años luchando y entrenando, haciéndome daño y con inseguridades de si seguir corriendo o si no. Quiero dar las gracias a la gente de casa; se lo dedico con mucha grandeza a mi padre y a mi madre por todo lo que han hecho por mí. Mi pareja también me ha ayudado bastante. Quiero dar las gracias a todo el mundo. Aún no me lo acabo de creer. Solo tengo ganas de ver a mi familia y de celebrarlo con ellos. Se lo merecen más que yo. No han venido. Han sido semanas un poco complicadas”

“Este fin de semana me he notado más nervioso de lo normal. Ayer me costó mucho en la crono. Tenía muchas dudas. Creo que es normal. Somos humanos y todo el mundo tiene dudas. Con la ayuda de toda mi gente me he calmado y he salido a luchar, a dar mi máximo. Mi ego, mi persona, no podía permitirse que me ganara. Lo he luchado con muchas ganas. Con la sensación que tenía, hubiese luchado 20.000 vueltas más. En ningún momento me he cansado. He tenido una fuerza durante toda la carrera increíble y sabía que lo iba a conseguir”, ha añadido sobre el fin de semana.

“Mi intención era seguir dándole caña (a Sasaki). Al final me han calmado, aunque él seguía haciendo también el guarro; me parece muy injusto, ha explicado sobre las polémicas acciones que se han producido entre él y su rival. Me parece inaceptable que desde Dirección de Carrera, en Malasia, se dijera que Adrián (Fernández) no podía seguir a Sasaki diciéndonos que no podía molestarle cuando simplemente le seguía. “Les joda o no, ha ganado un español. “Creo que nos lo merecemos como nadie. Aún no me creo que soy campeón del mundo”, ha sentenciado.