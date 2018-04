Cal Crutchlow: "Simplemente no he tomado ningún riesgo"

Cal Cruthclow ha ganado en una alocada carrera de Argentina. EL británico se sintió cómodo en las situaciones de carrera, y no ha tenido que arriesgar para la victoria. "Me he sentido bien durante toda la carrera. También sabía que era posible ganar. Jugué mis cartas cuando tenía que hacerlo. He ganado la carrera siendo bastante lento y me la he jugado solo al final, porque no quería tomar ningún riesgo, de cara al campeonato y a mí. Si hubiese cometido algún error o me hubiese caído en el grupo de cabeza habría sido una pena. No necesitaba arriesgar y el resultado es fantástico", declaró el británico.

Crutchlow será recordado hoy por ser el piloto de Honda que llega a la victoria número 750 de la ala dorada. "Estoy contento por el equipo, también por Honda, porque han hecho un gran trabajo durante todo el invierno, y llevamos 750 victorias. La verdad es que estoy muy contento con Honda y por cómo han ido las cosas".

"Ser líder es una sensación rara"

En cuanto a su conducción, el británico asegura que no tomo riesgos, y que podía superar a sus rivales. "Simplemente no he tomado ningún riesgo. Me he mantenido por los rebufos y he seguido por el carril y las mejores trayectorias".

Con esta victoria, Crutchlow se convierte en el nuevo líder de la general, aunque asegura que no lo sabía ni lo tenía en mente. "Ser líder es una sensación rara. No tenía ni idea de que era el nuevo líder del campeonato. No sabía que si ganaba fuese el primero de la general, simplemente pensaba en la victoria para mi y mi equipo".

Crutchlow aplica el reglamento en la maniobra inicial de Márquez en la parrilla de salida. No quiso opinar sobre las realizadas durante la carrera. "Marc Márquez era el claro favorito. Ha sido el más rápido, pero al final he ganado yo. Nadie se lo esperaba. Sin duda, Márquez era el más rápido hoy, pero no ha cumplido con el reglamento en la parrilla y ha sido justa su sanción".