Rins: "Tenemos que seguir mirando hacia delante"

Google Plus

Alex Rins alcanzó, por primera vez en la categoría reina, un podio. Tras un fantástico fin de semana, consolidó las buenas sensaciones de Qatar para llevarse la segunda posición en Argentina. Rins consiguió algo que Suzuki no olía desde hace más de dos años: estar en las posiciones delanteras de una carrera. Así, para ver a un piloto de la marca japonesa en un podio, se ha de volver hasta octubre de 2016, cuando Maverick Viñales logró el tercer puesto en Australia (último podio de Suzuki hasta el pasado domingo).

“Este domingo aprendí mucho estando delante con los mejores, en la última vuelta me veía con opciones de ganar, de luchar con Cruchlow y Zarco por el triunfo. Pero, sinceramente, en la curva siete tuve un susto, se me cerró de delante y casi me caigo, perdiendo todas las opciones de ganar. Pero pasito a pasito este tercer puesto sabe a victoria y tenemos que seguir mirando adelante”, explicó Rins al término de la carrera en Argentina.

Foto: Lucas ADSC - VAVEL

Tras una primera temporada difícil, llena de lesiones para el español, Rins ha logrado una estabilidad que le ha llevado a empezar a hablar de la renovación con Suzuki. Todo hace indicar que muy pronto se hará oficial la continuidad del catalán hasta 2020 por delante de Iannone, que tiene todas las papeletas para salir de la marca japonesa. El objetivo de Rins es cosechar los buenos resultados que no consiguió la pasada temporada. El buen papel que hizo en Qatar, con la sexta posición en parilla de salida, ha llegado a consolidarse con esta tercera posición en Argentina.

“Sin duda este era un podio muy buscado, pero para nada sentíamos hasta ahora presión para conseguirlo”, dijo el español, que no quiso entrar en el juego del incidente entre Rossi y Márquez. "Lo que haya pasado entre ellos dos me da igual, estamos contentos por haber conseguido hacer podio", expuso el de Suzuki.

Rins sabe de sus posibilidades: "Sabemos que tenemos una moto ganadora que hemos mejorado mucho y estamos ahí", expuso el catalán, que sabe que su moto ha mejorado muchísimo y puede dar guerra al grupo delantero. “He visto la Suzuki muy bien respecto a las demás, hemos mejorado mucho la moto de un año a otro, creo que tenemos una moto ganadora y no hay que buscar peros. Hemos recogido mucha información de cara al futuro y con este gran resultado se podrán analizar mucho mejor la moto”, zanjó Rins.