Dani Pedrosa: "Dirección de Carrera se equivoca, pero no pido sanción a Lorenzo"

El Gran Premio de España celebrado en Jerez ha vuelto a dejar un sabor agridulce con la cantidad de caídas, enfrentamientos e investigaciones a lo largo de las tres carreras. Sin duda, la más sonada y criticada ha sido la vivida en MotoGP con Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa como protagonistas de un choque múltiple. Todos los pilotos se encontraban luchando por la segunda y la tercera posición del podio detrás de Marc Márquez, quien había cogido una distancia considerable respeto al grupo que acabó en el suelo.

La peor parte ha sido para el piloto del Repsol Honda Team quien, tres semanas depués de operarse la muñeca, volvía a llevarse otro golpe fuerte. De los tres implicados el catalán fue el único en protagonizar un duro highside, dándose un golpe en la cabeza y dejando su Honda en medio de la pista, produciendo uno de los momentos más tensos del fin de semana. Tras la caída el español no dudó en sentarse en la graba, aturdido por lo que había sucedido.

"La caída ha sido bastante fea. Justo me he apartado pero me ha costado llegar al muro, me he tenido que sentar allí. Me duele bastante la cadera derecha, tengo bastante hinchado y tengo que controlarlo porque esa zona es peligrosa para los hinchazones. La mano por suerte está bien. He vuelto a golpear con la cabeza y el casco me ha parado bien", explicaba en rueda de prensa.

Pedrosa, que había terminado séptimo en el Gran Premio de las Américas sin estar recuperado de su lesión, había demostrado un ritmo increíble durante todo el fin de semana, siendo superior al resto de los pilotos, advertidos de sus buenas sensaciones. Consiguió la segunda posición de parrilla en sábado y se posicionó como claro favorito para llevar la victoria el domingo. Ya en carrera algo falló en su RC230V que, sumado a la increíble mejora de las Ducati, llevaron a este final fatal.

"No hay mucho que decir respecto a la acción. En general yo creo que viene siendo la consecuencia de la carrera. Tenía buen ritmo pero por algún motivo hoy no aceleraba bien la moto, no conseguía acelerar fuerte y me sacaban mucho en las aceleraciones entonces llegaba muy tarde a la frenada, no estaba a rebufo para un adelantamiento. Me costaba parar la moto hoy por lo que no podía hacer adelantamientos. Creo que de solo mi ritmo era mejor de lo que llevaban ellos [las Ducati oficiales] pero estaba bloqueado y no podía adelantarles", comentaba Dani.

"Estaba esperando toda la carrera a ver si sus neumáticos acababan peor que los míos y esperando un error. De hecho, unas vueltas antes, Dovizioso se ha equivocado, le he pasado y me ha vuelto a adelantar frenando porque podía frenar mejor que yo. En el momento de la caída los dos se han colado mucho y yo he intentado aprovechar el error, me he metido por la trazada buena y en el momento de coger la curva Jorge volvía a coger la trazada y nos hemos chocado. Dovizioso llegó muy forzado a adelantar a Lorenzo, ese fue un error suyo que desencadenó todo lo demás”, declaró, dando su visión sobre lo ocurrido.

Dani Pedrosa en el momento del highside / Foto: MotoGP

Pedrosa lamenta este final para un fin de semana que se presentaba muy positivo, pudiendo recortar el máximo de puntos posibles de cara al campeonato y proporcionando lo que podría ser una batalla cuerpo a cuerpo con su compañero de equipo, Marc Márquez. "Yo no lo he visto, cuando nos hemos chocado no lo he visto venir porque estaba totalmente en el lado derecho de la moto. Desafortunadamente nos hemos caído los tres, yo he tenido la peor parte porque he sido la caída más fuerte físicamente. Me sabe mal por ellos, porque estaban haciendo una buena carrera, no me esperaba para nada que las dos Ducati estuvieran ahí en carrera, sobre todo Dovizioso que tiene ahora las opciones al título más difíciles. El punto negativo es que ha pasado esta acción con tres pilotos que no tienen para nada ese perfil de pilotaje", lamenta el #26.

Desacuerdo con Dirección de Carrera

Nada más producirse el accidente Dirección de Carrera anunció estar investigando la acción entre los tres pilotos implicados. Finalmente se ha conocido que no habrá sanción para ninguno de ellos, especialmente para Lorenzo al que gran parte del paddock ha señalado como principal culpable, Pedrosa entre ellos. El de Honda coincide en que no merece sanción, pero no está conforme con la posición de DDC en catalogarlo como "lance de carrera".

"Pienso que Dirección de Carrera se equivoca. He ido a preguntar por qué después de una acción así deciden que es una incidencia. Al final, hablando, está claro que sí es un incidente, con lo cual no se le puede echar la culpa a ninguno. Pero, por otro lado, yo estaba en la trazada y Jorge se ha salido. Los dos estaban fuera de la trazada y yo he entrado por el interior. Normalmente cuando te sales y tienes que volver a la trazada tienes que mirar porque estando yo en ella tengo la preferencia, a parte de que estaba del lado derecho y no le podía ver, pero él sí me podía ver a mí", explicaba Dani, visiblemente molesto.

Pedrosa se va de Jerez decepcionado por el resultado / Foto: Lucas ADSC

"Eso es lo que he intentado explicarles a Dirección de Carrera, que no entendía que ellos no lo vieran. No para que sancionaran a Jorge, al contrario. Para intentar explicarles a los demás. Si lo catalogan de lance de carrera los otros pilotos creeran que es algo normal, y deben entender que no lo es. Me ha dicho que reclamara la decisión pero ellos ya la habían tomado. No estaba pidendo que sancionaran a Jorge, estaba pidiendo que entendieran que deben decirles a los demás que si hay la prefencia, hay que respetarla".

"Me han dicho que podía reclamara la decisión, pero reclamarla contra Jorge y no quiero sancionar ni reclamar contra él. Quiero que la decisión de Dirección de Carrera cambie o cambien en pensamiento que han tenido porque no es así como se hacen las cosas. Además, el propio director de carrera, Mike Webb no ha querido recibirme", zanja Pedrosa, indignado por el comportamiento de DDC ante la situación.