Dovizioso renueva con Ducati y pone fin a la incertidumbre

Andrea Dovizioso seguirá ligado a Ducati, por lo menos dos años más. El piloto italiano firmó su nuevo contrato y queda, de esta manera, estará compitiendo con Ducati hasta el curso 2019/2020.

El pasado curso acumuló seis victorias, que bien supusieron una lucha hasta el final de temporada codo con codo junto a Marc Márquez. El italiano y el español protagonizaron una de las batallas del siglo. De hecho, el binomio Ducati-Dovizioso se ha ido reforzando con el paso de los años, hasta lograr el subcampeonato en 2017 y ganar, de momento, la carrera inicial de 2018. Tras el desastroso strike de Jerez, ocupa la quinta posición de la general a 24 puntos de Márquez.

El diario 'MARCA' publicó la exclusiva el pasado jueves y hoy, Andrea y Ducati pusieron por escrito oficialmente a dicho acuerdo.

Como reza el mensaje de la firma en redes sociales, están encantados de comunicar la continuidad del piloto en sus filas del piloto. De hecho, con esta nueva firma, Dovizioso acumulará al final de este contrato ocho años como miembro de Ducati.

