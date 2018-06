Gabri Rodrigo: "Hemos trabajado duro para lograrlo"

El piloto del RBA Boe Skull Rider ha realizado una gran carrera en el Gran Premio de Catalunya, el que se podría decir su segundo gran premio de casa debido a su doble nacionalidad con España, aunque corre bajo bandera argentina. El pasado año, Gabri Rodrigo no era capaz de encontrar cuál era la clave para llegar a la gloria, con un numerosas caídas y ceros que a final de temporada hicieron que para este 2018 se planteara un cambio. El cambio de Gabri.

Tan bien va ese cambio que en lo que llevamos de temporada (7 carreras) ha puntuado en todas, exceptuando en Francia, hace dos pruebas, donde cayó. Sin embargo, hoy en Montmeló ha conseguido su primer podio mundialista, el que no se olvida. “Estoy muy contento con este gran resultado, hemos trabajado duro para lograrlo. Llevamos varias carreras haciendo un buen trabajo, nos hemos ido acercando al podio cada vez mas: también en Mugello éramos muy fuertes”, dijo el piloto de Moto3.

“Estoy muy contento con este gran resultado, hemos trabajado duro para lograrlo" Aun haberse subido al tercer cajón, admite que en estos tres días “no puede decir que tuvieran su mejor fin de semana”, pero sabía a la perfección que para el final de carrera “tenía que gestionar bien los neumáticos”. “En los dos tercios iniciales de la carrera era complicado mantenerse en el grupo líder, pero cuando quedaban solo cinco vueltas he visto que tenía un poco de margen. He podido llevar a cabo mi estrategia. Sabía que [Enea] Bastianini iba a empujar mucho en la última vuelta, ha sido rápido durante todo el fin de semana. Lo he seguido porque tenía claro que, si no se alejaba, a los chicos detrás de mi les costaría adelantarme”, dictó Gabri.

Gabri Rodrigo en Mugello | Foto: RBA Boe Skull Rider

Además, hace mención especial a su ingeniero, que en la parrilla dijo que jugara con su inteligencia, algo importante y destacable en un piloto como Rodrigo. Aun así, Marco Bezzecchi quedó por delante suya sólo por 3 milésimas: “en la última curva he empezado a celebrar un poco pronto: he abierto demasiado tarde y Bezzecchi ha podido adelantarme en la recta. De todas formas estamos en el podio, y eso es lo que cuenta. Este es un gran día”, finalizó el hispanoargentino.