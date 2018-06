Jonathan Rea: "Fue mucho más difícil de lo que esperaba"

Google Plus

Tras batir el récord de victorias en la pasada cita en la República Checa, Jonathan Rea no se conforma y ha vuelto a imponerse en el Round Geico de Estados Unidos, por delante de Chaz Davies y Álex Lowes. De esta forma, el británico consigue, con la que es su séptima victoria de la temporada, alejarse un poco más en la clasificación general en busca de un nuevo título.

Rea partía desde la tercera posición de parrilla y consiguió desde los inicios de carrera colocarse tras Chaz Davies, que partía desde la pole. Durante las primeras vueltas, Rea se mantuvo tras su perseguidor en la clasificación general, que tenía un gran ritmo, pero un error de Davies a la entrada del “Sacacorchos” provocó que el piloto de Kawasaki tomase la cabeza de carrera. “En las primeras vueltas me sentí bien detrás de Chaz [Davies], aunque su ritmo fue muy rápido. Sabía que tan pronto como cometiese un error, yo buscaría pasarle, establecer mi ritmo, y décima por décima, conseguir lentamente una ventaja”, ha declarado Rea tras la carrera.

Sin embargo, esta nueva victoria de Jonathan Rea no ha sido tan fácil como han podido ser otras a lo largo de esta temporada. Chaz Davies no se alejaba del líder, por lo que a Rea le costó más conseguir esa pequeña ventaja que le asegurase la victoria. Además, debido a las temperaturas durante la carrera el piloto de Kawasaki tuvo que hacer frente a algunos problemas con el neumático delantero. “No fue fácil, fue mucho más difícil de lo que esperaba. El neumático delantero estaba cayendo bastante al final, así que solo tenía que pilotar en consecuencia. No hemos tenido ese problema todo el fin de semana, pero la temperatura cambió hoy, había un extra de diez grados en la pista”, ha afirmado el piloto británico.

Jonathan Rea en Laguna Seca. | FOTO: WorldSBK

Jonathan Rea se muestra contento con el resultado; a pesar de los problemas, el británico afirma que les ha servido para aprender algunas cosas de cara a la segunda carrera del fin de semana. “Aprendimos algunas cosas de la carrera de hoy para ser un poco más fuertes mañana”, concluye Rea.