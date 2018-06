Maverick Viñales: "Cuando la moto funciona estoy ahí, cuando no me tengo que aguantar"

Después de más de un año sin pisar el cajón más alto del podio, Maverick que ganó tres de las primeras cinco carreras en su primera temporada como piloto de Yamaha, está pasando la peor racha hasta ahora en MotoGP.

En esta temporada solo ha conseguido un podio finalizando 2º en Austin y la regularidad no está siendo lo suyo, pero, aun así, se encuentra tercero en la clasificación general.

Maverick hace balance de su situación actual / Foto: Lucas ADSC VAVEL

Según Mack, él da el cien por cien siempre, en cada entrenamiento, pero achaca el problema a la moto: “Cuando la moto funciona, estoy ahí delante; cuando no funciona, me tengo que aguantar y estar detrás. No hay más”. Además, señala que es difícil saber lo que ocurre en el box y añade que por su parte intenta “estar motivado y fuerte” para buscar la solución y no rendirse.

"Si me equivoco prefiero equivocarme yo. Al final estaré más tranquilo"

El joven de Yamaha quiere seguir su instinto ya que dice que en pretemporada no lo hizo, lo prefiere hacer así para asumir él mismo las consecuencias: “Si me equivoco, prefiero equivocarme yo. Al final, estaré más tranquilo, me iré a dormir más tranquilo sabiendo que me equivocado yo, que lo puedo mejorar yo”.

Con el movimiento que está viendo en el ámbito de fichajes entre los equipos Maverick opina sobre qué haría él con la Honda y dice que es difícil saberlo ya que cada uno tiene su pilotaje: “Cuando una moto está bien, estás ahí. Ya lo ves con la Ducati, cuando va bien: primero y segundo. Cuando las Honda están fuertes: primera y segunda. Es un deporte difícil”.

Viñales quiere llegar al nivel de los demás / Foto: Lucas ADSC VAVEL

Añadía que el equipo hace mucho y lo que quiere es que el equipo dé el cien por cien y que puedan igualar el nivel de los demás. De hecho, se ve muy bien como piloto: “Creo que de físico voy bien, incluso, sobrado porque no me canso mucho en las carreras. Entreno mucho y cuando lo hago, me aíslo”.

"Creo que de físico voy bien, incluso sobrado, porque no me canso en las carreras"

Por último se pronunciaba en referencia a su relación con el veterano de la categoría, Valentino Rossi: “Estoy muy contento. Tengo una relación cordial muy buena y creo que seguirá siendo así”. Esto fuera de pista, si se habla de la relación en pista es diferente ya que dice que tiene que ganar uno y que si tiene que dejar el freno, lo hará. Pero concluye diciendo que hay que intentar dar lo mejor y llevar la moto al puesto más alto.