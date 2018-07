Filip Salac será 'wild card' en Brno

Google Plus

El joven piloto checo tendrá la oportunidad de debutar en el campeonato del mundo de Moto3 en su gran premio de casa, donde podrá aprender y saber el nivel que requiere el mundial para preparar su futuro. Lo hará con el equipo y la moto con los que disputa el campeonato del mundo junior, a lomos de la KTM de la Cuna de Campeones.

Este año es el tercero para Filip Salac en el FIM CEV Repsol. En 2016, su temporada rookie, terminó último en la clasificación (trigesimoséptimo) con tan sólo un punto. Al año siguiente, 2017, logró subir diez puestos de la tabla y acabó vigesimoséptimo con 12 puntos, y actualmente se sitúa decimoséptimo con 15 puntos. “Es una gran oportunidad para que la gente del mundial me conozca. Me llevan viendo varios años en la Red Bull Rookies Cup y este año lo estoy haciendo bien, pero aquí el nivel es mucho más alto y voy a intentar aprender al máximo. Espero que la experiencia de esta carrera me ayude a afrontar el final de temporada del FIM CEV Repsol en plenas condiciones”, admitía el piloto checo.

Filip Salac rodando en su KTM | Foto: Rocío Hellín - VAVEL

A lo largo de lo que va de temporada en el FIM CEV Repsol, Salac cosecha un octavo puesto como mejor resultado, exactamente en la cita de Estoril, la primera del calendario. Tras ello, fue noveno en la primera carrera de Cheste y no clasificó en la segunda. En Le Mans, con aires mundialistas ya que esa ronda se hace en conjunto con la parada del mundial de MotoGP, fue decimoctavo. Finalmente, en las últimas carreras celebradas en el circuito de Barcelona-Catalunya fue vigesimosegundo y decimosexto respectivamente.

Los buenos resultados del principio del campeonato hacen que el checho tenga la invitación para el décimo gran premio del mundial de MotoGP que será en el fin de semana del tres al cinco de agosto, justo después del parón veraniego obligatorio. Para entonces el FIM CEV ya habrá pasado por Motorland Aragón, cita que será del 26 al 29 este mismo mes y que servirá a Filip para prepararse de cara al siguiente fin de semana, sin duda, inolvidable para el joven piloto de la Cuna de Campeones.