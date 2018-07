Honda y Repsol continuarán juntos hasta 2020

Google Plus

Una vez más, Repsol y Honda se han puesto de acuerdo rápidamente para seguir forjando un futuro juntos, y es que tras 24 años de relación ininterrumpida, ambas marcas seguirán juntas por lo menos hasta el año 2020.

Repsol aterrizó en el Mundial de MotoGP a principios de los años 90 como uno de los patrocinadores de Honda, pero no fue hasta 1995 cuando Repsol se convirtió en el sponsor principal del equipo oficial HRC, en aquellos momentos su box estaba formado por Mick Doohan y Álex Crivillé.

Quince son los títulos que avalan esta unión, y es que muchos han sido los pilotos que han pasado por sus boxes, pilotos como Mick Doohan, Álex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Dani Pedrosa o Marc Márquez, todos y cada uno de ellos avalan el nivel que la relación Repsol-Honda ofrece en el campeonato. La próxima temporada su box se renueva, Dani Pedrosa que aún no ha confirmado su futuro pero que sabremos pronto según el comunicado que envió ayer, confirmó que no seguiría en Honda la próxima temporada. Y llega el tricampeón del mundo, Jorge Lorenzo, que junto con Marc Márquez formará lo que ya se conoce por el paddock como el Dream Team de MotoGP.

Aunque el acuerdo no era ningún secreto y era más que evidente que seguirían juntos, ya que los título de Marc y la proyección internacional jugaban a su favor, la noticia del fichaje de Jorge Lorenzo, en la cual también tomó partido Repsol, acrecentó aún más el interés de la marca española por la renovación.

Las Yamaha en Le Mans | Foto: Getty Images

El resto de acuerdos

Otro de los grandes patrocinadores que ha ampliado su estancia en el Mundial de MotoGP es la petrolera malasia Petronas, que la próxima temporada será el sponsor principal del equipo satélite de Yamaha. Equipo que heredará las dos M1 que hasta ahora pertenecían al Tech3, actualmente formado por Johan Zarco y Hafizh Syahrin, más conocido como "El Pescao". De momento no se conoce el nombre de los pilotos que formarán el equipo, aunque varios son los nombres que suenan como candidatos.

Por último, quedaría por resolver la relación entre Movistar y Yamaha, que todavía están en conversaciones para conocer su futuro, ya sea unidos o por separado. Si ambas marcas decidieran no continuar juntas, el vacío que deja Movistar podría ser sustituido por Monster que al no continuar con el Tech3 ya que éste, como ya han confirmado, pasará a ser de KTM, cuyo patrocinador es RedBull. Aunque Monster ya ha reconocido su interés por estar en el equipo de Petronas, pero de no ser así, ese espacio podría ser ocupado por otro patrocinador que suena fuerte como el medio de comunicación italiano Sky, que ya patrocina esta temporada los equipos de Moto2 y Moto3 de la VR46 Academy.