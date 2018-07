Kajetanowicz, con ambición, a por Alemania

Google Plus

Kajetan Kajetanowicz y y su copiloto Maciej Szczepaniak continúan su aventura dentro del Campeonato del Mundo de Rallyes después de que anunciaran que se pasaban del Europeo a la categoría estrella. El polaco estuvo ausente durante bastante tiempo y no arrancó la siguiente campaña del ERC si bien sus ambiciones eran mayores: Ahora, encuadrados dentro de la categoría WRC2, la escuadra disputará el próximo ADAC Rallye de Alemania, entre el 16-19 de Agosto, con la misma unidad de Ford Fiesta R5 del equipo M-Sport. En este sentido, el coche en el que se pondrá a los mandos es el que ya utilizó en la pasada cita de Cerdeña logrando la séptima plaza.

Los inicios fueron buenos pero, la suerte no ha acompañado mucho al vigente campeón del ERC: Kajto llegó con ganas, ilusión y trabajo duro al WRC, pero fue, en su debut en Italia, cuando sufrió una salida de carretera a causa de la lluvia con la consecuencia de no firmar el resultado esperado -estar entre los tres primeros-. No obstante, el equipo llega con fuerza y mayor preparación a la cita alemana y es que, lo harán, además, con la misma montura con la que Nil Solans formó parte de Suecia, Córcega y Portugal durante la presente temporada.

Sobre todo lo anterior, Kajetanowicz entró a valorar el objetivo, entre otras cosas, que se ha puesto de cara a la siguiente prueba mundialista –Alemania-: “Tras el Rallye de Cerdeña conocemos nuestros puntos fuertes, pero también somos conscientes de nuestra falta de experiencia. En Alemania el objetivo sigue siendo el mismo, recordamos que en cada cita de este año somos novatos. Sin embargo, de acuerdo con nuestra ambición, haremos un mayor esfuerzo. He oído a nuestros seguidores que les gustaría vernos compitiendo en Alemania, ya que esta es la prueba más cercana a Polonia”, sentenció.