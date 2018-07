Abraham, 'el niño mimado' de Avintia

Tras anunciar Yamaha la renovación de Maverick Viñales a comienzo de curso, el mercado de fichajes comenzó a rodar haciendo que las piezas del puzzle que conformarán la parrilla de la temporada que viene encajasen a la velocidad del rayo.

En el pasado, los contratos futuros se comenzaban a cerrar en Brno, escenario del próximo gran premio, y después del corto parón veraniego. No obstante, esta vez todo estará prácticamente cerrado cuando la caravana del Mundial desembarque en la República Checa dentro de tres semanas. Justo cuando el calendario llega a su ecuador, solo queda un prototipo de la parrilla de MotoGP sin dueño con vistas al próximo ejercicio, por más que todavía queden anuncios por concretarse.

La protagonista es la Ducati del equipo Avintia la cual a estas alturas busca al piloto que acompañará a Tito Rabat en la estructura de Raúl Romero. Actualmente, esa Desmosedici la conduce Xavier Simeon, que en su día firmó un contrato de un año prolongable a otro aunque siempre en función de unos resultados que hasta el momento no ha alcanzado.

Foto: Zimbio

A día de hoy solo falta la confirmación de Morbidelli y Quartararo como los integrantes de la formación Yamaha satélite gestionada por el circuito de Sepang y con el apoyo de Petronas, y de esa segunda Ducati de Avintia, un asiento al que optan un grupo muy numeroso de pretendientes.

Por lo que, el piloto que tiene más números de hacerse con la plaza que queda libre en el equipo Avintia es Karel Abraham. El checo, cuyo futuro no estará ligado al Ángel Nieto, su actual equipo y cuyas plazas fueron absorbidas por el Yamaha Petronas, es el principal exponente de dicha ecuación. Más aún después de que Marc Márquez, hermano de Álex, haya convencido al pequeño de los corredores de Cervera de que la mejor opción para él es permanecer en Moto2, al menos hasta 2020.

“Alex tiene 22 años. No porque uno haya subido con 20 años, 21 o 22, significa que hay que subir a esa edad. Las etapas hay que quemarlas”, considera el campeón del mundo de MotoGP. “La carrera de un piloto es corta, y por eso hay que alargarla tanto como se pueda. No es lo mismo presentarte un domingo con opciones de ganar, que de hacer un top ten. Y puedes encontrarte con 27 años y no tener sitio, ¿entonces qué?”, remacha el '93'.

Foto: Zimbio

Así las cosas, las opciones más lógicas parecen reducirse a Abraham y Álvaro Bautista, aunque en este sentido el piloto checo tiene más números por los apoyos económicos con los que cuenta.

"Me gustaría tener una moto de 2018. Si tuviera una de hace dos, me temo que sería el único en el paddock. Eso no sería bueno para la puesta a punto, el desarrollo ni nada. No estoy seguro de cuál será la estrategia de Ducati. Quiero quedarme aquí, pero no estoy seguro si vale la pena en una moto con dos años. El año pasado fue genial, me divertí mucho, este año todos estamos un poco enfadados, luchando y las cosas no vienen", explicó Abraham a Motorsport.com el pasado fin de semana.