Nil Solans podría sumarse al Rally de Alemania

Nil Solans ha decidido cambiar su actual programa para la temporada 2018 del Campeonato del Mundo de Rallyes y lo hará compitiendo en Alemania y Catalunya. El piloto español, encuadrado en la WRC2, se verá las caras con sus máximos rivales en tierras alemanas después de no tener previsto tomar partida en la novena prueba del WRC.

Solans no tenía previsto participar en Alemania, de hecho, la idea era formar parte del Rallye de Turquía, una carrera que tenía agendada y que, además, regresa esta campaña a la máxima categoría de rallyes. No obstante, ahora se prevé que no corra en dicha cita mundialista al seleccionar por consiguiente, la prueba alemana. En este sentido, otra cita que podría caerse de los plantes de Solans esa sería el Rallye de Gales, la última que iba a correr esta presente temporada dado que no tenía previsto, tampoco, salir en Australia.

Para Nil la temporada no ha sido coser y cantar, tampoco ha sido un camino de rosas, dura pero con fuerza y garra por parte del de Matadepera: En todas las participaciones que ha tenido en WRC2, México, Córcega, Argentina y Portugal, ha tenido situaciones complicadas y problemas mecánicos que, por consiguiente, le han impedido aprovechar su potencial y obtener los resultados, junto a su copiloto Miki Ibáñez, que tenían en mente.

De hecho, la única carrera en la que salieron ilesos esa fue el Rallye de Suecia, aún siendo una cita que no corrió como piloto prioritario al prepararse para su categoría -WRC2-. Los planes, entonces y, por el momento, son los siguientes: Correr en Alemania y dejar fuera Turquía y es más, hacerlo junto a Pirelli. El de Matadepera se ha pasado de Dmack a la marca italiana tras el rendimiento más competitivo demostrado por el fabricante sobre asfalto por lo que, el nuevo cambio de rumbo de Solans será, asimismo, sobre una monta de neumáticos Pirelli.