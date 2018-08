Dani Pedrosa: "Hemos mejorado pero no podría decir cuál es la clave"

Dani Pedrosa vuelve a sonreír. Desde que confirmase su futuro, Pedrosa parece haberse quitado un lastre de encima, una preocupación que no le dejaba pilotar al 100% pero que una vez desaparecida le permite encontrar la motivación necesaria para ser competitivo. De esta manera, el catalán lideraba de nuevo un entrenamiento, algo que no hacía desde la FP1 de Argentina el 6 de abril.

Y así lo ha demostrado en la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa donde ha logrado un tiempo de 1:55.976. En la sesión matinal el de Castellar del Valles ha logrado la novena posición a 6 milésimas de Johann Zarco, el primer clasificado. Por la tarde, el '26' ha repetido la hazaña pero esta vez colocándose en la primera posición y haciéndose con el mejor tiempo del día.

El catalán fue el más rápido del primer día en Brno, aunque no sabe por qué en unos circuitos mejora tanto mientras que en otros es prácticamente imposible. “Ha sido un día productivo”, confesaba el catalán. “Hoy hemos trabajado bien, especialmente en la FP2. Hemos empezado con el mejor ritmo de la FP2 con los duros, para después poner los blandos y buscar el tiempo.

Foto: Repsol Honda media

De momento sólo es viernes, pero empezar con estas buenas sensaciones siempre es una buena señal. “Está claro que técnicamente hay elementos aquí que me facilitan un poco las cosas, pero se trata de una combinación. Evidentemente es mucho mejor empezar así un gran premio, estoy contento, pero mi momento preferido es la carrera”.

“No todos han puesto los neumáticos blandos, pero es positivo estar delante. Tenemos que mantener la calma e intentar repetirlo mañana en la Qualifying. Hemos mejorado, pero no sabría decir cuál es la clave de la mejora. Siempre me cuesta al comienzo, pero hoy me ha salido desde el inicio. No sé porque, es difícil de calibrar. Miraremos los datos de hoy para ver la mejora”, finalizamos.