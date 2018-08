Jorge Lorenzo: "Un doblete aquí es fantástico"

El fin de semana de Jorge Lorenzo ha tenido una gran recompensa: segunda plaza junto con el doblete para su equipo, el Ducati Team. El balear comenzó siendo duodécimo en la primera toma de contacto con el circuito y sus condiciones, aunque le costó empezar y bajó hasta ser decimoquinto en la FP2. En la jornada del sábado pudo mejorar y cerró el top 3 de los pilotos más rápidos y consiguió pasar a la Q2 con creces y saliendo segundo de la segunda línea de la parrilla, cosa que indicaba que Jorge podía estar en el grupo delantero y luchar por el triunfo.

El gran premio para Lorenzo fue de menos a más: “Ha sido un fin de semana muy trabajado porque el viernes empezamos con grandes dificultades, pero del viernes al sábado dimos un paso muy grande. El sábado por la mañana mejoramos un segundo prácticamente y nos metimos en el grupo del top 5 de ritmo. Ha sido una carrera de gestionar, aunque la temperatura era más baja que ayer. Los neumáticos estaban un poco al límite tanto el delantero como el trasero, pero sobre todo en mi caso el delantero en la parte derecha porque tenía un poco de grieta. Por eso he tenido que cambiar mi estilo de pilotaje; reservarme mucho al principio, cosa que nunca he hecho en MotoGP, pero ha valido la pena porque cada vez me encontraba mejor y mejor mientras los demás sufrían un poco. Me han faltado un par de vueltas o incluso una para el ataque final a Andrea”, admitía el de Palma de Mallorca.

Sin embargo, en los inicios de la prueba se veía cómo el de Ducati perdía potencial, aunque ha comentado que si ha perdido plazas “ha sido por estrategia y porque no estaba tan cómodo”, porque “cuando se gasta un poco el neumático trasero los demás empezaron a frenar antes y él mucho más tarde, perdió un poco en aceleración, pero compensaba con las grandes frenadas y cada vez se encontraba mejor”. “Quizás si Marc no me hubiera adelantado Andrea no me habría cogido medio segundo y en una vuelta más cuando pasé a Marc para intentar el último adelantamiento”, declaraba el piloto español.

Jorge Lorenzo completa el doblete de Ducati | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Esta carrera también ha destacado por los adelantamientos al límite que ha tenido, destacando dos: el de Crutchlow a Lorenzo y el del mismo a Marc y Dovi de una vez, aunque Jorge “no lo recuerda por la tensión y las pulsaciones, aunque cree que ha sido en la chicane y un poco al límite, aunque también sus adelantamientos han sido al límite, pero tenía que intentarlo en las chicanes ya que llegaba siempre un poco atrasado en las aceleraciones y las frenadas”, zanjaba.

En cuanto su adelantamiento por partida doble dijo que no estaba planeado, ya que “trataba de adelantar a Marc y pensó de hacerlo a Dovi en la siguiente curva y ha salido”. “Ha sido un poco justo y he arriesgado un poco, pero tenía que intentarlo para presionar a Dovizioso y para tener la carrera bastante controlada”, exponía Lorenzo.

La próxima parada del mundial es justo el fin de semana que viene en el Red Bull Ring, circuito predominado por rectas donde las Ducati pueden sacar su máximo partido al ser las motos con más aceleración de la parrilla actualmente. “Quizás Austria sea el circuito por excelencia para nuestra moto, pero ya sabemos que es un país donde las condiciones climatológicas son un poco cambiantes y podría llover, así que veremos. En seco partimos como favoritos en teoría pero tenemos que ver cómo se desenvuelve todo el fin de semana”, finalizaba el piloto de MotoGP.