Previa Yamaha GP de Austria: volver a empezar

Google Plus

Este fin de semana el Movistar Yamaha aterriza en el Red Bull Ring, la decimoprimera cita de la temporada. Un Gran Premio que llega en uno de los momentos más desesperantes para la escudería japonesa. Después de finalizar en la República Checa con uno de sus pilotos en el suelo y el otro con problemas para mantener la estela, la marca de Lin Jarvis deberá afrontar este fin de semana como un reto para encontrar las buenas sensaciones.

Aún así, la regularidad con la que ambos pilotos afrontaron la primera mitad de temporada les coloca directamente en la segunda y cuarta posición del mundial. 49 puntos son los que separan a Valentino Rossi del líder del mundial, su compañero de equipo, Maverick Viñales acumula un total de 109 puntos, 72 menos que Marc Márquez.

Valentino Rossi, suma y sigue

Valentino Rossi llega al Gran Premio de Austria dando pequeños pasos carrera tras carrera en su particular lucha por el que sería su décimo mundial. La primera victoria se le resiste al de Tavullia, que no ha ganado ninguna carrera en lo que va de temporada. A pesar de ello, la racha tan regular con la que el italiano ha afrontado la primera mitad de campeonato le coloca en segunda posición del mundial.

Valentino Rossi en pista. Foto: Marc González-VAVEL

Este fin de semana se presenta como una nueva oportunidad para el italiano, que una vez más intentará llevarse el gato al agua y regalarle a Yamaha la primera victoria tras más de un año sin hacerlo. Un circuito donde la temporada pasada ‘Il docttore’ sufrió para encontrar la puesta a punto de la moto.

Maverick Viñales, problema más problema

Maverick Viñales no ha empezado muy bien esta segunda mitad de temporada, y es que tras el breve descanso veraniego, el Gran Premio de Brno le dejaba un sabor amargo, ya que tras unos entrenamientos complicados en los que sólo logró un duodécimo puesto en la parrilla de salida, el domingo en la carrera se vio involucrado en un incidente con Bradley Smith y Stefan Bradl que le hicieron alejarse de la lucha por los primeros puesto se que desde el inició se presentaba difícil.

Viñales en pista. Foto: Marc González-VAVEL

La temporada pasada, Austria no fue un circuito fácil para Maverick tampoco, donde logró tan solo quedar en la sexta posición, sumando una carrera más a la irregularidad que les estuvo acompañando a lo largo de todo el año. Este mundial, pese a no ser tan irregular, el de Roses, no ha logrado ninguna victoria, y Austria puede ser el escenario para perfecto para hacerlo y romper así una larga racha que dura ya más de un año.