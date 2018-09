Jorge Lorenzo: "Siempre he sido muy frío"

Jorge Lorenzo no llega de nuevas a la decimotercera carrera de la temporada, y es que el balear hace tan solo un mes logró el mejor registro en una tanda de test donde las Ducati fueron las grandes dominadoras. En aquella jornada, el de Mallorca registró un mejor tiempo de 1:31.9 en las 72 vueltas que acumuló, a apenas una décima del mejor giro dado nunca en esta pista, un récord que tenía el propio Lorenzo desde 2016, 1:31.868.

Sin embargo, no participó el líder del campeonato, Marc Márquez, así como su compañero Pedrosa, ganador en 2016. Unas ausencias que no restan confianza al piloto de Ducati, pero que son notables de cara al campeonato.

"Sin duda a una vuelta fui el más rápido, pero no estábamos todos allí", recordó. "Faltaba Marc. El test fue muy bien, porque hizo mucho calor. Es cierto que el asfalto estaba muy bien porque habían rodado muchas motos de calle en los anteriores días y la pista estaba con mucha goma. Creo que podemos hacer un gran fin de semana. Una muy buena vuelta en clasificación si las condiciones son en seco y un buen ritmo para la carrera. Luego veremos cómo estamos respecto al resto. Estoy con muchas ganas y muy convencido".

Foto: Zimbio

Los pilotos de Ducati participaron en una nueva jornada de test privado la semana pasada en Aragón, la última de las disponibles este año, por lo que deberán terminar la temporada con la base de lo que tienen. Hasta Alcañiz, Ducati no desplazó grandes novedades.

"Llevamos pocas cosas, pequeñas cosas nuevas. Nos hemos concentrado en tener una buena base de puesta a punto", explicó. No obstante, Lorenzo confía en el material de que dispone para afrontar las que serán sus últimas carreras con Ducati.

"Es el nivel que tenemos. Me gustaría estar mejor, pero podríamos estar peor. Hemos gastado los días de test. Ahora tenemos ya solo carreras por delante. No creo que hayamos llegado a nuestro límite, pero no estamos mal y vamos a intentar sacar el máximo en cada carrera", afirmó.

Foto: Zimbio

El tricampeón de MotoGP, tercero en la clasificación a 12 puntos de Rossi y a 71 de Márquez, es prudente en cuanto al objetivo que se marca para acabar el año. "Ir lo más rápido en cada curva, cada vuelta y cada carrera. Siempre he sido muy frío y no hago muchas variaciones de rendimiento", zanjó.