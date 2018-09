Valentino Rossi: "Somos dos pilotos que corremos juntos y debemos estar tranquilos"

El mundial de las dos ruedas ha aterrizado esta semana en Misano, tierra de Valentino, ya que es el circuito más cercano al pueblo que vio crecer al italiano. Todo el mundo del motociclismo llega con ganas de carrera tras la cancelación de la última en Silverstone por las condiciones climáticas.

Para subir a sus motos, los pilotos de MotoGP deberán esperar a mañana, pero hoy podíamos ver a algunos de ellos en la rueda de prensa, una rueda de prensa marcada de nuevo por Marc Márquez y Valentino Rossi, quienes, una vez más, han demostrado no tener una buena relación.

“Yo ya he dicho que me gustaría tratar de resolver las cosas para evitar la tensión, y no tengo ningún problema en ofrecerle mi mano”, ha dicho Marc mientras tendía su mano a Rossi, y estas han sido las palabras del español que han desatado de nuevo la polémica entre dos de los mejores pilotos de la historia del motociclismo. Unas palabras que han obtenido la respuesta del italiano, “No tenemos que darnos la mano porque no hay ningún problema”, ha zanjado Valentino.

Valentino Rossi en los test de Brno. Foto: Noelia Déniz-VAVEL

"Quizás ha sido el Papa quien lo ha hecho. No me gusta, porque parece la película de los Blues Brothers cuando John Belushi va a la iglesia y ve la luz", ha dicho Valentino tras la rueda de prensa y de forma individual a unos periodistas allí presentes, comentado la reciente visita de algunos de los pilotos al Papa Francisco, entre los que se encontraba el catalán.

"No me gusta, pero yo puedo decidir, ¿no? No debe ser una cosa importante. Nuestra relación personal no es importante. Es una cosa entre nosotros dos y punto. El resto, somos dos pilotos que corremos juntos y lo importante es estar tranquilos para hacer bien nuestro trabajo. Para mí son cosas con las que se pierde el tiempo hablando", zanjó el de Tavullia.