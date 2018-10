Doblete de Edgar Pons en Jerez

Este fin de semana el Circuito Ángel Nieto de Jerez ha sido el escenario de la quinta cita del FIM CEV Repsol. El claro protagonista de ayer en la categoría de Moto2 fue Edgar Pons. El piloto del Arguiñano & Ginés Racing Team consiguió una nueva victoria, la tercera esta temporada y consecutiva.

Pons salía des de la posición privilegiada de la parrilla, y una vez apagado el semáforo el catalán no tuvo rival alguno. Vuelta tras vuelta iba abriendo más distancia respecto sus contrincantes hasta acabar cruzando la línea de meta con 7 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Jesko Raffin, actual líder de la categoría. Con este resultado Pons sube hasta la segunda posición en la tabla general de la lucha por el título a 47 puntos de Raffin. A falta de tres carreras para cerrar la temporada, dos en Albacete y una en Valencia, el título para Pons está complicado, pero no del todo imposible.

Foto: Arguiñano & Ginés Racing Team

Pons, una vez terminada la carrera, confeso que sabía que tenía más ritmo que sus rivales y que junto la configuración de la moto podían ser competitivos.

“Muy contento por mi carrera. Sabíamos que teníamos más ritmo que los rivales, y que tenía que hacer una buena salida. Llegando primero a la primera curva me ha facilitado el resto. Me he concentrado en tirar y poco a poco he ido abriendo más hueco. Estoy muy contento por toda la ayuda que recibo de este equipo. La puesta a punto de nuestra Kalex es muy competitiva. Debo agradecer a todos los que me apoyan una vez más”. Explicaba.

Su compañero de equipo, Benny Solís, alcanzó sus objetivos del fin de semana, teniendo en cuenta que aún no está 100% recuperado de sus problemas de espalda terminar en el TOP10 es un gran resultado. Con estos dos resultados el Arguiñano & Ginés Racing Team cierra un gran fin de semana en Jerez.