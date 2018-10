Verstappen enfureció con los festejos de Ricciardo al obtener la pole

Verstappen fue líder todo el fin de semana, desde los entrenamientos libres hasta la primera fase de la clasificación, pero Ricciardo superó a su compañero de equipo en la fase definitiva por apenas 0,026 segundos, esto evito que Verstappen se convirtiera en el piloto mas joven en llevarse una pole en la historia de la fórmula 1.

La decepción del piloto holandés se veía reflejada en su rostro, incluso describió su clasificación como "basura" y no dejó de culpar al monoplaza tras no obtener la pole. El padre de Verstappen admitió que la noche previa a la carrera, su hijo, no durmió del todo bien, la frustración seguía en la mente de Max.

“Yo tampoco estaba feliz, pero hablé con él antes de irme a dormir. Traté de calmarle un poco, estaba molesto porque el coche no estaba bien. El domingo por la mañana me dijo que había dormido muy mal", comentó Jos Verstappen.

"Max estaba irritado porque perdió la pole y por el monoplaza, pero también por la euforia de Ricciardo en su celebración. Estaba realmente agitado y solo quería una cosa: ganar esa carrera".

La familia de Verstappen reflejaba la preocupación ante su estado de ánimo: "Recibí mensajes de mi hermana y de mi hija, diciéndome: 'Esperemos que no haga nada loco'. Pero generalmente, cuando Max está furioso, lo que hace es ir más rápido", declaró.

Ricciardo inició erróneamente la carrera, y muy pronto fue superado por Verstappen y por el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton luchó por la primera plaza antes de la curva 1, pero el holandés mantuvo su trazada interior y con ella el liderato, de ahí en adelante controló la carrera.

"Al final fue bueno que arrancara desde el segundo puesto", dijo Jos. "Si miras la salida de Hamilton y cómo se mete entre los Red Bull, Max habría estado por el exterior si hubiera salido desde la pole. Todo salió bien" dijo para concluir el Padre de Max Verstappen.