Marc Márquez: "Esta ha costado menos que la del año pasado"

El actual campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez , es el mejor jugador en el campo de la victoria victoria en su circuito favorito. El piloto del Repsol Honda, conseguía igualar a Valentino Rossi, ganando siete veces en el mismo circuito en la categoría reina , y se convirtió en el primer piloto en ganar 10 veces a Gran Premio de manera consecutiva.

El de Cervera comentó el sábado tras lograr su décima pole que estaba pilotando muy bien y que desde los primeros libres se había sentido muy cómodo sobre una pista que,al girar en sentido contrario a las agujas del reloj, le viene como anillo al dedo a estilo de pilotaje. El ilerdense avisaba de que las Yamaha serían el gran rival y que intentaría pelear por la victoria, pero en caso de no poder lograrla lo importante era conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para el campeonato.

Así encaraba el piloto la carrera del domingo, el del Repsol Honda no realizaba la mejor salida posible pero con una gran frenada al final de la primera curva se ponía a liderar la carrera, un liderato que ya no soltaría hasta el final, batiendo el récord del circuito y llegándose a distanciar de sus rivales hasta los casi 7 segundos de ventaja.

Marc Márquez entrando en la meta de Sachsenring. /Foto: boxrepsol.com

"Ha sido la estrategia ideal. No he hecho una salida perfecta y me he ido un poco largo en la primera curva. Mi plan era tomarme con calma las dos primeras vueltas, para calentar bien el neumático delantero, y entonces tirar, que es exactamente lo que he hecho. Vuelta a vuelta he podido abrir un hueco y he seguido la idea que teníamos." explicaba al acabar la carrera.

El líder del campeonato seguía compartiendo su alegría notablemente visible y comentaba otros puntos de la estrategia de la carrera. "En cuanto he tenido una ventaja de tres segundos, me he mantenido para conservar el neumático y he disfrutado pilotando. Es una gran sensación volver a ganar aquí y encarar el parón de verano de esta forma. Felicidades también a mi hermano por su victoria de hoy; siempre es bonito ganar juntos. Quiero dar las gracias al equipo Repsol Honda por su trabajo en esta carrera y en la primera mitad de la temporada."