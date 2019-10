MotoGP, Rueda de prensa Gran Premio de Japón 2019

Después de que Marc Márquez se proclamase Campeón del Mundo en su primer match ball, que era Buriram, los pilotos llegan a la casa oficial de Honda, el Twin Ring Motegi of Japan. Aún está por disputar la clasificación de constructores, la clasificación por equipos, y una emocionante disputa por el tercer puesto entre Rins y Petrucci.

Marc Márquez: "La mentalidad continúa intacta, vamos a tratar de luchar por la victoria"

P: ¿Cómo fueron esas celebraciones, cómo te sentiste?

M: Fue una celebración muy buena con todo el equipo. Nos quedamos allí una noche y lo celebramos como se merecía. Luego al llegar a casa lo celebré también con mis amigos y familiares. Pero no olvidé prepararme para estas tres carreras. La mentalidad continúa intacta como el primer día, vamos a tratar de luchar por una victoria el domingo.

P: ¿Esperas que sean las Ducati las que se batan contigo o quién?

M: Seguro que Dovi va a ir rápido y es uno de los circuitos que mejor se le dan. Fabio ha demostrado su potencial y le gusta mucho este circuito, y también tengo en cuenta a Viñales y Rins.

P: ¿Has trabajado con algún psicólogo deportivo?

M: A fecha de hoy puedo decir que no estoy trabajando con ninguno ni he trabajado.

Andrea Dovizioso: "Aquí espero ser fuerte porque hay mucho stop and go"

P: ¿Has extraído alguna lección positiva, has visto cual es el error o sencillamente que no lograste el ritmo en Tailandia?

A: La verdad es que intentábamos mostrar nuestra velocidad en los últimos sectores, pero no pudimos. Los dos primeros si se nos daban bien pero en los otros no podía ir como los demás. Estoy muy defraudado, pero esta es la realidad y tenemos que seguir trabajando para mejorar en mitad de curva. Aquí espero ser fuerte porque hay mucho Stop and Go.

P: Este circuito has dicho que se le da bien a Ducati y es muy parecido al que diseñaste en Austria. ¿Qué opinas?

A: Se ha convertido en mi estilo porque en la de 250 iba muy bien y afronto así los circuitos. Cuando tengo que hacer un stop and go lo hago muy bien, y mi moto me acompaña en este sentido. Por eso pienso que podemos ser competitivos.

Álex Rins: "Aquí suelo disfrutar mucho"

P: ¿Qué opinas sobre las últimas tres carreras?

A: De cara a las próximas carreras esperamos tener un buen final de carrera y de campeonato, y estar ahí. En Misano y Aragón tuvimos algunas dificultades, pero aquí suelo disfrutar mucho.

P: Sylvain ha hecho bastante trabajo en los test. ¿Has analizado sus datos?

A: No he visto sus datos todavía, pero sé que él va a probar cosas diferentes con respecto a nosotros. Ya veremos si funciona mejor o no.

Buriram 2019. Foto: @alexrins

Maverick Viñales: "Es un circuito que se adapta a mi estilo de pilotaje, no hay razón por la que no podamos luchar por el podio"

P: Tus resultados aquí no son muy buenos. ¿Esperas que cambie este fin de semana?

M: Las sensaciones que tenemos después de Tailandia son bastantes buenas. Mi mentalidad y la moto son distintas, este es un circuito que se adapta a mi estilo de pilotaje, así que no hay ninguna razón por la que no podamos luchar por el podio e iremos al máximo.

P: ¿La relación con Esteban García ha sido el punto de inflexión en tu mentalidad?

M: Básicamente somos muy directos, tenemos confianza, y sabe lo que necesito en la moto. Tenemos un buen entorno. Hay veces que cuando yo no me siento listo, ellos saben cómo hacer que me sienta listo. Confiamos los unos en los otros.

Fabio Quartararo: "Vamos a tratar de cerrar el ser rookie del año este fin de semana"

P: Yamaha no tiene el mejor palmarés aquí, pero a ti te encanta este circuito, ¿estás deseoso de empezar?

F: Ahora mismo no pienso si un circuito es más idóneo para Yamaha o para Honda, sencillamente tenemos que centrarnos en este fin de semana. Vamos a trabajar al máximo y paso a paso, y veremos la previsión para el domingo.

P: ¿Piensas en el título de rookie del año?

F: Vamos a tratar de cerrarlo este fin de semana, pero honestamente no es lo que estoy pensando, sino en tratar de conseguir el mejor resultado posible, ir rápido con regularidad y luchar con estos pilotos.

Takaaki Nakagami: "Sufro en las largas frenadas por la lesión"

P: Parece que has renovado con el equipo LCR Honda para el 2020, y lo importante es que te vas a perder los tres últimos premios por la operación del hombro. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto?

T: Sí, el martes anunciamos las noticias positivas y negativas. Renuevo el contrato con LCR Honda para el 2020, pero tengo una lesión en el hombro por una caída, y antes de Aragón yo ya sentía que era necesario hablarlo con el jefe de equipo y HRC. Desde la caída en Asen he sentido dolor y carrera a carrera he perdido rendimiento. Me siento defraudado por perderme Australia, Malasia y Valencia, pero me centro en la próxima temporada.

P: ¿Qué es lo que más te cuesta al pilotar la moto con esta lesión?

T: El problema principal es que sufro con las largas frenadas y para quedarme en la moto.