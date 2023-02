Tardozzi mantiene los pies en el suelo

Los grandes resultados de Ducati en los test de Sepang y la idea de colocarlos como favoritos al título han obligado a Davide Tardozzi, director del equipo Ducati Corse, a asegurar que la Ducati aún tiene margen de mejora que esperan hacerlo en Portimao.

Los tres días de prueba en Sepang han permitido al equipo Ducati reconfirmar lo que hasta el momento era un secreto a voces: la temporada 2023 podrían repetir su hazaña del 2022. En la clasificación final, los de la marca italiana se colocaron entre los cinco primeros puestos y hasta siete pilotos entraron en el top 10, resultados que les colocan como los favoritos a dominar la categoría.

El fabricante de Borgo Panigale ha recogido en estos tres días intensos de trabajo el resultado de lo realizado durante el parón invernal. Los más jóvenes Marco Bezzechi, Jorge Martín y Luca Marini serían los encargados de lograr los tiempos más rápidos y liderar las tablas de tiempo. Pese a estas buenas sensaciones y a la confianza de todos los pilotos en la labor realizada en el trazado malayo, Davide Tardozzi, director del equipo Ducati Corse no quiere ser confiado. En una entrevista para la web oficial de MotoGP, el italiano confesó estar contento pero no al 100%, ya que considera que aún cosas que mejorar: “Estamos haciendo exactamente el plan de pruebas que teníamos programado en casa. Algunas cosas salieron bien, otras no, pero eso es lo que sucede todos los años aquí en Sepang”.

Durante estas jornadas los pilotos del equipo oficial y del satélite probaron la pista con la antigua Desmosedici GP 2022. Pese a ello, dejaron claro que las diferencias con el proyecto de la temporada 2023 contará con mínimas diferencias y que la superioridad en pista estará presente más que nunca, sobre todo con las Honda y Yamaha. Ambas marcas están aún lejos de ser tan competitivas como demostraron los datos de sus pilotos al quedar a más de un segundo de Luca Marini. “Estamos muy contentos con el rendimiento general de los pilotos de Ducati”, confesó Tardozzi.

“Veremos cuál va a ser la decisión general esta noche, creo que la nueva moto solo se decidirá en Portimao, así que tendremos que esperar hasta entonces. Trabajamos en la moto 2023 durante un día y medio, luego retrocedimos a la 2022 para ver las diferencias y los comentarios respecto a una moto que conocen muy bien y que ha demostrado que sigue siendo una buena moto, con Marini, Bezzechi y los pilotos del equipo Gresini”, añade. Estas declaraciones de Tardozzi dan respuesta a todas las dudas con respecto al nuevo proyecto.

Pese a confesar que esperarían a Portimao, el trabajo realizado en Sepang, sobre todo con los comentarios y consejos dados por Pecco Bagnaia, como piloto Campeón del Mundo y líder del equipo oficial, les permitieron avanzar el desarrollo óptimo de la moto: “Pecco nos dice que hay algunos puntos buenos en el 2023, pero todavía hay un punto débil en comparación con el 2022, en el que todavía tenemos que trabajar”.

La duda clara tras escuchar las explicaciones de Tardozzi es identificar cuál es el punto débil. La Ducati fue la pasada temporada la moto más competitiva en todos los sentidos, y no solo en recta como solía serlo en años anteriores. Para este año, el equipo quiere elevar su nivel de exigencia y perfección, por lo que las aportaciones de los diferentes pilotos serán imprescindibles en este camino de mejora: “Nos dio un pequeño tiempo en Portimao, quería ser fijo y debemos respetar la petición del Campeón del Mundo. Enea dijo exactamente los mismos comentarios. Es algo que no le hace sentirse cómodo en su estilo de pilotaje, pero volveremos a hablar de ello en Portimao”.

Para este último test de pretemporada tendremos que esperar hasta el sábado 11 y el domingo 12 de marzo en la que los pilotos volverán a la acción en pista para preparar los últimos detalles de cara a la nueva temporada que dará comienzo en el mismo trazado.

Buenas sensaciones con Álex Márquez

La moto no ha sido la única protagonista de estas jornadas rodando. Álex Márquez ha sorprendido a todos al mostrar una rápida adaptación a la Desmosedici. Tras la primera tanda, el español ya se encontraba entre los ocho primeros y confirmando a sus mecánicos las buenas sensaciones que había tenido. Sus tiempos fueron mejores que los del año pasado, llegando hasta rebajar en 1,7 segundos su tiempo en la clasificación del Gran Premio de Malasia y, también, a los tiempos de su hermano, siendo una décima más rápido que el piloto de Honda.

Estos resultados llamaron la atención de dos de los principales jefes de la marca italiana. Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati, confesó a Motorsport.com estar contento con el pilotaje de Álex: "Después de una época difícil con la Honda, el poder disponer de una moto que funciona le va a dar una motivación enorme para demostrar el piloto que es. Álex ha ganado dos mundiales. Seguramente es difícil ser el hermano de un extraterrestre como Marc, y aún lo puede ser más estar en su mismo equipo. En Gresini le cuidarán muchísimo".

Álex Márquez a manos de la Ducati y el equipo Gresini / Fuente: Ducati

Con respecto a Davide Tardozzi, las sensaciones fueron similares: “Estamos muy contentos con la pretemporada que está haciendo. Creemos que esta moto puede potenciar algunos de sus puntos de fuerza. Alex va muy bien en condiciones de mojado y también en las mixtas. Nuestra moto, también. Además, creemos que puede explotar muy bien la frenada y el ingreso en curva".

La confianza del equipo Ducati en sus pilotos es algo clave en lo que lleva trabajando la marca italiana desde hace años. Pese a que el piloto español lleva poco tiempo en el equipo, las sensaciones de estos tres días de trabajo le han servido para dejar de lado su pasado en Honda. Su hermano, Marc Márquez, dejó claro en sus declaraciones para DAZN que había notado un cambio en su hermano al verlo más sonriente y que había trabajado duro en el gimnasio durante el parón invernal para preparar su físico al máximo.