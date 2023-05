Miami me lo confirmó: Verstappen gana y Alonso vuelve al podio

El bicampeón del mundo, Max Verstappen, ha ganado por segunda vez consecutiva el Gran Premio de Miami. El podio lo ha completado su compañero de equipo, el mexicano Checho Pérez y Fernando Alonso, que con este ya va cuatro podios en cinco carreras. Sainz acabó en quinta posición tras ser adelantado por Russell.

El top 10 del GP de Miami | Fuente: Twitter @F1

Antes de empezar la carrera, se presentó a los pilotos y estos, al más puro estilo de los Estados Unidos, tuvieron que hacer un "pase de modelos". Ya a las 21:30 horas CET pasadas, los corredores se subieron a sus máquinas en el orden de parrilla establecido el día anterior. En la primera línea estaban Checo Pérez y Fernando Alonso, seguidos de Carlos Sainz que formó ,por primera vez en la historia de este deporte, un top tres hispano. En la cuarta plaza se colocaba un sorprendente Kevin Magnussen, que logró colocar una muy buena vuelta en la "crono". Tras un error que costó una bandera roja, Leclerc salió séptimo, y más atrás, en la novena posición, Max Verstappen. Una de las cosas más sorprendentes de la clasificación fue ver que Hamilton no paso el corte de la Q2 y se quedó en la decimotercera plaza.

Las luces se apagaron y los monoplazas comenzaron a acelerar. La salida fue totalmente limpia y sin incidentes graves, salvo un pequeño toque entre Logan Sargeant y Lando Norris, que provocaría que el americano entrase en boxes a cambiar de gomas.

Los Red Bull

Otro fin de semana en el que los Red Bull estuvieron incontestables y realizaron un "1-2". Parecía que había esperanzas en los aficionados de que en esta carrera se consiguiese "la 33" o que al menos no la ganase un coche de la marca del toro, ya que Verstappen estaba muy lejos y tanto Alonso como Sainz se encontraban muy cerca de Checo, pero nada. El mexicano se escapó desde la primera curva y a partir de ahí el equipo austriaco lideró hasta el final de la carrera.

Checo y Verstappen felicitándose tras la carrera | Fuente: Getty Images

Todo iba sobre ruedas para él, por el momento, subcampeón del mundo; su compañero y rival estaba muy lejos, tenía aire limpio, sus perseguidores estaban a varios segundos y mantenía un ritmo competitivo. Lo que él no sabía era que el bicampeón del mundo, Max Verstappen, iba a realizar una excelente actuación en el día de ayer. Pese a salir más atrás de lo habitual, el neerlandés consiguió remontar poco a poco con la goma dura, pasando en pista a rivales tan duros como Carlos Sainz con su Ferrari o Fernando Alonso y su Aston Martin. Recalcar una maravilla que hizo el piloto en la vuelta cuatro, cuando adelantó a Kevin Magnussen y a Charles Leclerc a la vez a principios de la recta principal. Parecía que iba a haber un duelo entre los dos Red Bull cuando Verstappen paró para poner medias, pero al llegar a la altura de Pérez, lo pasó limpiamente como si fuese un cohete y a partir de ahí, la carrera ya estaba decidida.

Verstappen en la primera posición señalando el número "1" de su monoplaza | Fuente: Getty Images

"Mad Max" acabó la carrera en primera posición, logrando sacarle cinco segundos de su compañero. No contento con esto, también se llevó la vuelta rápida en la vuelta 33 (¿Cómo?), lo cual le otorgó un punto extra para alejarse en el campeonato de pilotos. También se ganó el cariño del público, que le votaron como piloto del día tras la remontada que logró.

Guerra civil

En esta carrera parece que las hostilidades entre Alonso y Sainz han amainado, no obstante, los aficionados han podido presenciar una bonita lucha entre ellos. Salían segundo y tercero respectivamente, y desde el primer momento Alonso tomó la delantera. No obstante, el madrileño le podía seguir el ritmo y engancharse a su DRS en todo momento, por lo que, cualquiera podía conseguir entrar al podio de Miami.

Fernando Alonso y Carlos Sainz compitiendo por la tercera plaza | Fuente: Getty Images

Sainz realizó un "undercut de manual" para salir por delante del asturiano, y lo consiguió, pero no todo le salió a pedir de boca. En la entrada a boxes no calculó bien la frenada y se pasó del límite de velocidad, lo cual le acarreó una sanción casi inmediata de cinco segundos, que al no volver a parar le serían sumados a final de carrera. Esto acabó con las esperanzas del piloto, que poco a poco se le fueron diluyendo los neumáticos hasta ser pasado por el británico George Russell. No obstante, buen fin de semana de Sainz que logra una quinta posición que le hace alejarse de sus rivales por el campeonato.

Alonso llegando al podio de Miami | Fuente: Getty Images

Tras el undercut de su compatriota, Alonso decidió no parar por el momento y entró en boxes seis vueltas más tarde, ya con la garantía de que el de Ferrari no iba a ser un problema. El asturiano dejo otro momento memorable, ya que le dio tiempo a mirar por las pantallas del circuito nuevamente y preguntar por su compañero de equipo. La carrera no tuvo más complicaciones para él, con ruedas más nuevas al llegar a la altura de Sainz no tardó en quitarle la posición, y posteriormente, lo mismo con su excompañero de equipo Esteban Ocon, y, finalmente, logró subir nuevamente al escalón más bajo del podio. En la entrega de premios el asturiano dejó una celebración memorable, que más de uno replicará en un futuro.

Los desaparecidos

Leclerc y Hamilton fueron los grandes desaparecidos del fin de semana. Clasificaron mal, pero se esperaba que pilotos de su raya, y con ese monoplaza, pudieran escalar puestos para llegar a posiciones de muchos puntos, y, pese acabar sexto y séptimo, dio la sensación de que prácticamente no habían entrado ni en el top 10, ya que se pasaron media carrera fuera de los puntos, sin poder adelantar a sus rivales.

Hamilton en la carrera | Fuente: Getty Images

Tras acabar la carrera, los tres pilotos que acabaron en mejor posición tuvieron que hacer un recorrido hasta el estadio de los Miami Dolphins, donde aparte de encontrarse el paddock, también estaba el podio. El trofeo que recibieron, curiosamente, se asemejaba mucho a la estructura de este peculiar campo de fútbol americano.

Y con esto finaliza el fin de semana de carreras de la Fórmula 1 de Miami, toca esperar dos semanas hasta el Gran Premio de la Emilia Romagna (Ímola) para volver a ver competir a estos coches, esta vez con mejoras en muchas escuderías.